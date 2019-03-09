【哈利波特】躲在廁所的愛哭鬼麥朵　真實年紀竟嚇親一眾影迷！

《哈利波特》電影系列深入民心，當中除了一眾主角為人熟悉，其實不少配角也在影迷心中留下很深刻的印象。而提到經常躲在霍格華茲廁所裡哭的幽靈，相信大家都能立即回想起那個畫面，眨下眼原來飾演愛哭鬼麥朵（Moaning Myrtle）的Shirley Henderson已經53歲，不少影迷知道她的真實年紀都非常驚訝！ 最近，Shirley Henderson更在新戲中扮演喜劇天團的老婆，依舊年輕的外表，令不少影迷都大讚，她絕對可以被封為《哈利波特》中的美魔女。

愛哭鬼麥朵是《哈利波特》系列中的，相當令人難忘的角色。原來當年扮演孖辮妹幽靈時，Shirley已經接近40歲，但完全看不出來。

愛哭鬼麥朵是《哈利波特》系列中的，相當令人難忘的角色。這位女學生生前被蛇妖殺死後就變成了幽靈，生活在霍格華茲的2樓女廁裡，據知有時候更會去男生浴場偷窺。在小說裡，愛哭鬼麥朵在很多集都有現身，不過講到電影版的《哈利波特》，她就主要在《哈利波特：消失的密室》和《哈利波特：火盃的考驗》有戲份。

愛哭鬼麥朵被殺後，一直在霍格華茲的2樓女廁裡流連。

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早前與榮恩再同框出現

而其實Shirley Henderson在17年前上映《哈利波特：消失的密室》中扮演愛哭鬼麥朵時，已經有37歲，但當年扮起中學生也毫無違和感！現年53歲的Shirley Henderson可說是依然保養得宜，早前與「榮恩」Rupert Grint再度合體，拍攝BBC電視劇《The ABC Murders》，不只影迷興奮，連榮恩都話十多年後再合作，可以在片場遇見熟悉的面孔感覺很好。

Shirley Henderson在新戲《Stan & Ollie》中，與約翰韋利（John C.Reilly）演兩公婆。

而Shirley Henderson最新的作品，就是在新戲《Stan & Ollie》中，夥拍約翰韋利（John C.Reilly）演兩公婆。電影《Stan & Ollie》改編自搞笑二人組Stan Laurel和Oliver Hardy的故事，找來約翰韋利飾演Oliver Hardy。據知，原本劇組想找知名度更高的演員來當Oliver Hardy的老婆，但約翰韋利就推薦Shirley，為此她更多次去到倫敦試鏡，最終也因為演技精湛而接了這角色。而Shirley亦透露拍檔約翰萊利身型很高大，在他身邊演出感覺特別安心，加上二人相識很久，很有默契，合作得心應手。