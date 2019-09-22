【復仇者聯盟4】率先為奧斯卡做足兩大準備　羅拔唐尼有機爭影帝

今個月頭DC漫畫電影《小丑JOKER》在威尼斯影展拿下最高榮譽金獅獎，令更多人睇好男主角華堅馮力士（Joaquin Phoenix）極大機會先獲得下屆奧斯卡金像獎影帝的提名。 看到對家這麼風光，迪士尼也不能放慢腳步，近日更開始為《復仇者聯盟4 : 終局之戰》（Avengers 4：Endgame）參與奧斯卡造勢。

《小丑JOKER》被視為問鼎來年奧斯卡的大熱。（Getty Images）

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Marvel上半年成功將《復仇者聯盟4》成為全球票房冠軍，下一步就向獎項出發。尤其上年《黑豹》曾成功入圍第91屆奧斯卡金像獎最佳影片，最後也在頒獎禮獲得最佳原創音樂獎、最佳服裝設計獎和最佳藝術指導獎等3項大獎，成為首部Marvel電影宇宙作品獲得奧斯卡獎項。

近日，美國電影媒體陸續收到迪士尼舉辦的特別放映會，邀請各大有資格投票的評審看戲，希望能爭取奧斯卡的提名，明顯已開始為奧斯卡作準備。

東尼將5粒寶石「吸回」自己的裝甲中，「撻」手指讓一切重頭來過，最後氣絕，壯烈犧牲，連跟小辣椒話別的時間也沒有（《復仇者聯盟4》劇照）

舉行特別放映會+設立專門網站

據知，迪士尼更為奧斯卡開設官方網站，《復仇者聯盟4》將會在洛杉磯、紐約、舊金山、倫敦舉辦4場特別放映會，讓評審看戲。而其實迪士尼有意角逐奧斯卡的作品包括有《復仇者聯盟4》、《獅子王》、《阿拉丁》、《反斗奇兵4》以及《魔雪奇緣2》。

「羅拔唐尼係過去40年來最值得拎奧斯卡」

這個特別開設的網站也有以上五部作品的頁面，爭取入圍2020年奧斯卡。 可見，迪士尼繼《黑豹》之後，真的很有心想再下一城。

尤其導演羅素兄弟（Anthony and Joe Russo）也曾多次強調「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）在最近4部Marvel電影演技絕對值得一座奧斯卡影帝，「他比過去40年當中，任何一個演員更應該獲得一座奧斯卡，因為他直接推動了一個流行文化。」

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導演更曾經強調一直以來在電影史上，沒有一個演員像羅拔唐尼那樣可以令全球觀眾大聲哭喊，直指羅拔唐尼能觸動世界各地數之不盡的觀眾，是他們從來未見過的事。「如果他這樣成功也不能獲得奧斯卡，我也不知道什麼值得。」

導演更曾經強調一直以來在電影史上，沒有一個演員像羅拔唐尼那樣可以令全球觀眾大聲哭喊，覺得他絕對值得獲獎。(影片截圖)

網民：把奧斯卡當成什麼？

不過，外界對於羅拔唐尼能否憑《復仇者聯盟4》入圍奧斯卡，有部分人就抱不樂觀的態度。事關今年最大對手應該就是對家DC的「小丑」，對方更先拔頭籌奪下威尼斯影展最佳影片金獅獎，全球影迷都極期待這部年度之作。有影迷分析指，「小丑」華堅馮力士要角逐奧斯卡的機會大很多，贏面也更高。

而網民的反應亦兩極，有忠粉就表示全力支持羅拔唐尼，「愛你3000」，又話希望《復仇者聯盟4》可以超越《黑豹》的成績。但也有網民覺得迪士尼野心太大，問迪士尼「把奧斯卡當成什麼？」，「這兩年奧斯卡變成笑話了」。