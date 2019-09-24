【小丑回魂2】到底有幾恐怖、小丑返嚟做乜？入場前必知的4大重點

今天來跟大家聊一部2019年美國超自然冒險恐怖片的續集，也就是在不久前上映的《小丑回魂2》（IT：Chapter Two）。它既是前作2017年上映的《小丑回魂》（It）的續集，也是這系列電影的結局。改編自擁有恐怖小說大師頭銜史提芬京（Stephen King）的小說，究竟這部電影能否揭露第一集所埋藏的伏筆，抑或是另一個續集爛作？以下有幾個分析可供參考！ 文：白帝／滔客 【本文獲「滔客」授權轉載。】

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重點一：駛唔駛睇返第一集？

續集電影總會碰到的老掉牙問題，入場前到底需不需要補齊前作？只能說，如果先看過前作，對於人物設定將會有一定程度的理解與熟悉，對於劇情的掌握度一定較高。但這並不是必要條件，若是從未接觸過《小丑回魂》的朋友，這集的走向也會再次交代主角群每一位夥伴過去的創傷，跟第一集的事件有部分是重疊的，因此，在理解上是不影響觀影的，有睇過第一集只是幫助您快速融入劇情而已。

重點二：會唔會好得人驚？

其實《小丑回魂2》在影片歸類上確實有點難被界定。從第一集就有類似的狀況，雖列為恐怖片，但大部分都僅止於驚悚，更多的是一些勵志的開導？在觀影之後，更加確信了這個論點。雖然內容加入了許多噁心、嚇人的鏡頭，充分運用音效及畫面造成壓迫感，但也因為中間適時的幽默，以及結局滿滿的勵志感，使得這部電影的界定變得模糊。若是真要把它歸類於恐怖片，有部分觀眾應該會出現落差期待。

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重點三：千祈唔好睇少肥仔

這次電影找來占士麥艾禾（James McAvoy）跟謝茜嘉謝西婷（Jessica Chastain）分別飾演長大後的男女主角，選角確實頗有睇頭。但今次最大的亮點，應該算是飾演肥仔阿Ben長大後的Jay Ryan，預告片非常貼心地，用快速比對的方式讓大家掌握27年後主角群的樣貌。畢竟除了女主角外，還有六個男生需要做出區別，而改變最多的就是長大後的Ben。第一集的主角Bill在這次反而不及第一集有亮點，或許也跟劇本有一定程度的關係？反正，結論就是肥仔的潛力無可限量，你身邊也有胖仔Friend嗎？還不快好好把握他！

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重點四：小丑到底返嚟做乜？

預告已經講明這一集將會是以結局的方式呈現，因此，大魔王小丑自然敵不過主角群的威能。只是連續兩次都看它打敗仗，實在是有點困惑，怎麼過了27年卻一點長進都沒有？另外，這次擊敗小丑的手法也確實令人O嘴…雖然符合電影劇情的走向，但他們的心境轉變得太快了點？當然，這樣處理的方式好不好見仁見智，至於手法為何？想知道答案的就請入戲院捧場吧，只能小小劇透一句，鍊爆真的很爽快！

預告已經明說這一集將會是以結局的方式呈現，因此，大魔王「It」自然敵不過主角群的威能。（《小丑回魂2》劇照）

小時候，我們都有不想忘記的回憶，也有想忘卻忘不掉的事情。《小丑回魂2》只是將我們每個人的狀況具現在大螢幕前，時間過得越久，我們所遺忘的也越多。有些小時候異常執着的事情，長大後反而覺得可有可無。但有一件事情是不會變的，也是這部電影一直想告訴我們的：那就是不管過了多久，屬於我們的責任，都將由我們自己去面對，才能夠有所成長。所以說這部電影是不是真的很勵志？這部到底是恐怖片還是勵志片呢…

【本文獲「滔客」授權轉載。】