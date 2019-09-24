【犯罪現場】古天樂做悍匪當街開槍亂掃　封彌敦道拍珠寶行劫案

由古天樂、張繼聰、宣萱、顏卓靈領銜主演，爾冬陞監製，馮志強編導的懸疑電影《犯罪現場》，將於10月24日在香港上映。電影圍繞一宗珠寶行劫案，故該場戲亦落足本錢去拍。劇組花了7位數字，在佐敦鬧市搭實境，更封鎖佐敦道及彌敦道一帶進行拍攝，大陣仗。就連拍慣動作片的古天樂都表示震撼！「好少喺香港鬧市拍一場咁真實性嘅槍戰戲！」

由於有場戲講到警員跑過佐敦道去到案發現場，故劇組需要申請封街拍攝。（《犯罪現場》劇照）

《犯罪現場》這場重頭戲講述古天樂飾演的劫匪汪新元，聯同同黨凌文龍、李璨琛、吳浩康及張松枝到「利生珠寶行」打劫，飾演警察的姜皓文帶領顏卓靈等警員追捕，場面緊張逼真。拍慣槍戰戲的古仔都讚：「好多時我哋拍戲都係借個廠景，好少真係喺香港鬧市取景，但今次真係租個鋪位，實境搭間珠寶店出嚟，我覺得感覺好真實，好震撼！」至於說到拍攝的難處，古仔坦言是要爭取時間，因為涉及街燈問題，晚上12點過後，街道上好多街燈、霓紅燈都會關上。

由於劇情講到警員圍剿劫匪，街上拍了好多警車，亦有不少手持道具槍的演員扮演警察，又開了好多槍，令現場拍攝時的確引起過一陣恐慌，大家都以為真係有劫案發生！

張松枝飾演劫匪，但就出現內哄被即場殺掉。（《犯罪現場》劇照）

美術組搭景落足心機，令不少人都以為場內的珠寶都是真，連姜皓文（黑仔）對住幾可亂真的金行表示：「真係唔係誇張，我哋啲道具、陳設、搭景相當之神乎奇技，竟然真係搭咗個珠寶行出嚟。拍攝前仲有兩個遊客唔知頭唔知路，走入嚟想買珠寶，我哋同佢哋講話係拍戲，『嘩！乜整到咁真！』」另外令黑仔興奮的是可以在香港飛車，「咁大個仔第一次喺佐敦道開對頭車，仲要開槍！」