【犯罪現場】隔17年再合作古天樂出手勁狠心　宣萱：以為自己就死

由爾冬陞監製，馮志強編導，古天樂、張繼聰、宣萱、顏卓靈領銜主演的懸疑電影《犯罪現場》，將於10月24日在香港上映。古天樂與宣萱（Jessica）繼電視劇《尋秦記》後相隔17年再度合作，不少觀眾都非常期待他們在《犯罪現場》的演出。兩人多年後再拍對手戲，鏡頭前後默契十足，擦出不少火花，不過今次古天樂卻要對宣萱痛下殺手！

古天樂和宣萱事隔17年再度合作。（電影公司提供）

戲中講到古天樂從後用風褸笠著宣萱的頭，再用力將她的頭撞向牆，結果不慎弄傷她的頸部，幸好宣萱最終並無大礙。

後來古天樂解釋這場戲其實來自一個誤會，所以他偷襲宣萱：「開頭係諗住分開幾場戲做，但導演建議我地不如試下一次過做哂，咁可能我又肉緊得濟。」古天樂憶起導演特意叫宣萱先試一下，如果辛苦就叫停，結果她忍痛直至完成整場戲，古天樂大讚她專業：「我有同佢講你一唔得就嗌cut啦，咁佢真係好好嘅，成程都冇嗌cut，因為大力chok 住條頸點都會痛，但係佢就好堅持忍住做落去，係幾驚喜嘅！」

與古仔老友鬼鬼的她更笑說：「我唔會怪佢，Ok嘅！佢會萬歲架喇。」

宣萱受傷後，觀看回放鏡頭時不斷轉頸拉筋，更需在頸上敷上冰毛巾，驚魂未定的她哭笑不得地說：「其實拍之前我驚左好耐架喇，因為我太了解佢（古天樂）喇！好驚呀同佢拍打戲！」原本這場戲有為宣萱安排替身演員，但她為求效果完美決定親身上陣，她表示：「佢哋（導演和古天樂）建議我不如自己做埋啦，我都覺得咁樣（自己演）真係會靚啲嘅，成件事一個鏡直落可以smooth啲。」

宣萱表示自己非常明白，因為自己都拍過打戲，有時太真用了真力打落去都會問返對方有冇事。（電影公司提供）

不過在拍攝途中，宣萱聽到自己條頸發出「啪」一聲時已心感不妙，但依然堅持下去：「還掂都啪咗聲，所以一定要頂埋去，做埋場戲，都叫做犧牲得值啲嘛！」表現專業的宣萱說動作戲追求逼真，難免會受傷，她幽默地笑說：「本身兩個禮拜前我都約咗要正骨嘅，依家佢幫我啪歪咗，再去整翻好，好似會抵啲。」而再講到俾件褸笠住時，她透露：「我完全以為自己就嚟死！其實嗰下我同自己講頂多一秒，我就會話救命唔得喇，好彩嗰一秒之後佢就鬆。」

問到在受傷後古天樂有沒有關心她時，她更搞鬼壓低聲線扮古天樂：「上去敷冰啦！」又指其實整年事都沒大問題，不會怪他，他會萬歲架喇！

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