【爆血新婚夜】女主角Samara激似小丑女　網民：似到孖生咁

「個個都想嫁入豪門，唔通人人都想嫁入豪門咩？」新戲《爆血新婚夜》（Ready or Not）就道盡了，一個女生嫁入有錢家族的一場慘劇。 當中最觸目的就是女主角，爆血新娘子由樣靚身材正的莎瑪拉韋榮（Samara Weaving）飾演，擁有一頭金髮與大眼睛，加上外貌身型都激似小丑女Margot Robbie非常吸睛，連外國媒體都話今次真係難分真與假！

爆血新娘子這角色由樣靚身材正的莎瑪拉韋榮（Samara Weaving）飾演，很多觀眾都讚賞她的演出，又話佢激似小丑女Margot Robbie。（《爆血新婚夜》劇照）

嫁入豪門不憂柴不憂米，生活無憂，但卻要擔心榮華富貴無命享？講緊的就是《爆血新婚夜》中，新娘姬絲的處境。

電影講述姬絲（莎瑪拉韋榮飾演）一心以為找到處好人家，覓得如意郎君艾力（麥克奧拜恩Mark O’Brien飾演），但原來這個豪門竟有個古怪傳統，新加入這大家庭的成員，必須要在新婚當晚12點，抽牌玩遊戲。怎料新娘子姬絲行衰運，抽中玩獵殺新娘的「捉迷藏」牌。全家人若然在天光之前，未能成功生擒新娘做活人祭，就全家都要死。

+ 4 + 3 + 2

Samara為部戲加咗好多分

故事齋聽都覺得幾刺激，電影片長一個半鐘左右，跟住爆血新娘「姬絲」無端端由新娘變獵物，為了保住命仔要在大宅中四處匿，節奏明快相信觀眾也會睇得幾爽。當然，飾演女主角的Samara，角色爽直，人急生智擸起武器來個大反擊，加上樣靚身材正，也為整部戲加分不少。

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從小就與電影好有緣

現年只有27歲的Samara出生於澳洲，在新加坡，斐濟和印尼成長。從小就和電影結緣，事關她的父親是位電影製片人，也是堪培拉國際電影節的藝術總監，她的叔叔Hugo Weaving也是演員，拍過不少電影，代表角色有，《廿二世紀殺人網絡》的史密斯探員、《魔戒電影三部曲》的精靈王愛隆等等。

一邊看戲，望住Samara，都會聯想起小丑女。（《爆血新婚夜》劇照）

笑起來特別似，不細看真的很難分邊個打邊個。左一是Samara，右邊是Margot。

點撃睇小丑女Margot Robbie靚相有幾似

經常拍攝血腥恐怖片

Samara在Netflix的恐怖喜劇《辣手保姆》（The Babysitter）演出也相當令觀眾深刻，這次演出《爆血新婚夜》更令不少人指出，她與同鄉「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）撞晒樣，同樣是身材嬌小，一頭金髮大眼睛，連美媒都話佢同小丑女真的幾可亂真。不過，講到玩血又玩刀，似乎Samara比起小丑女在拍攝血腥戲方面就更具經驗，更狼死。

Samara現實中也是位美女，雖然身高只有165cm，但她非常懂得穿搭，懂得突顯自己的身型優勢，經常以不同的造型視人，是個百變小天后。