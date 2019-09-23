【黑寡婦】片場新相流出　造型竟同《復仇者聯盟4》有關連？

Marvel電影宇宙第四階段首部作品《黑寡婦》（Black Widow）將在明年上映，拍攝亦進行得如火如荼，日前電影更有新片場照流出，而黑寡婦在照片中的造型，讓影迷非常驚訝。究竟黑寡婦是否在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）復活過來，又再次掀起新一輪討論。

黑寡婦在《復仇者聯盟4》時犧牲她自己以換取靈魂寶石。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

今年4月上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》除了讓影迷感到激動外，同時增添淡淡哀愁。皆因六名元組復仇者中，鐵甲奇俠及黑寡婦率先離隊，只剩下肥版雷神、人瑞美國隊長、退隱鷹眼及右手受傷的變形俠醫。然而《黑寡婦》是首部以「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）做主角的電影，兼是Marvel電影宇宙第四階段首部作品，相信迪士尼及Marvel Studios不會輕易放過任何拍攝續集的機會。

重溫黑寡婦在《美國隊長3：英雄內戰》及《復仇者聯盟3：無限之戰》的造型！

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黑寡婦在《復仇者聯盟4》時以不同髮型示人。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

從最新的《黑寡婦》片場照可以見到，可以見到黑寡婦今次的造型跟她在《復仇者聯盟4：終局之戰》時一模一樣。雖然目前仍未知道這個造型會如何在《黑寡婦》中使用，然而有影迷卻認為這是黑寡婦在《復仇者聯盟4》死而復生的證據。他們續指出，《黑寡婦》的故事背景發生在《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）及《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）之間，當時黑寡婦在這兩部電影的髮型分別是啡金色長捲髮及淺金色的中長髮，而今次黑寡婦紅髮造型再次出現在其獨立電影《黑寡婦》中，遂讓影迷聯想到她根本在《復仇者聯盟4》時，或已經成功復活，只是復仇者他們不知道，從而再延伸至《復仇者聯盟4》或其他Marvel電影故事。

黑寡婦紅髮造型，是她在犧牲前的髮型。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

靠黑寡婦髮色確認時序

可是，卻有影迷指出，當時變形俠醫在《復仇者聯盟4》時曾透過無限寶石的力量，把化灰的人全部帶回來，唯獨是他當時表示未能把黑寡婦帶回來，而且黑寡婦的髮型不時轉變，或者今次的造型照跟《復仇者聯盟4》沒有太大關係。然而，有影迷卻反駁指，或者是變形俠醫以為他失敗，但其實黑寡婦已經回來了。而她在成為復仇者前，是一名間諜，所以她需要處理這些舊帳。於是她透過時間旅行，回到《美國隊長3》。目前一切只屬於影迷的理論，一切有待電影明年5月上映時揭曉。至於這張片場照的出現，再次掀起黑寡婦之死的新一輪討論，同時增加電影的期待值。

黑寡婦莫非在《復仇者聯盟4》時已經復活？（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

《黑寡婦》新片場照竟同《復仇者4》有關連？