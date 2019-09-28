【哈利波特】麥教授年輕低胸舊照曝光　網民：原來仲正過妙麗

《哈利波特》系列電影雖然已經於8年前完結，但是電影的情節、故事細節、人物與及演員，都仍然受到大家關注。 最近就有影迷翻出，在電影裡飾演「麥教授」的英國女星Maggie Smith年輕時的舊照，大讚當年的她一頭捲髮，一雙迷人的大眼睛，簡直是魅力十足，直頭正過「妙麗」！

當時飾演麥教授時，Maggie Smith已經接近70歲，在戲中她特別關心哈利波特。（劇照）

在電影《哈利波特》中飾演麥教授的英國資深演員Maggie Smith現年84歲，近來已漸漸淡出幕前。但其實她從影超過60年，拍過無數的作品，當中，最讓香港影迷熟悉的當然是她在《哈利波特》系列電影中飾演霍格華茲的副校長「麥教授」（Minerva McGonagall）。

在電影《哈利波特》中飾演麥教授的英國資深演員Maggie Smith現年84歲，近來已漸漸淡出幕前。（劇照）

「麥教授」嚴厲但其實好關心學生

Maggie Smith演出「麥教授」時，已經接近70歲，在戲裡這位老師，經常以嚴厲的一面示人，不少學生可能都會覺得她是位果斷、鐵面無私的教授。但她仍然是霍格華茲師長中，最受學生尊敬的人物之一。「麥教授」特別關心哈利波特，同時也是鳳凰會的成員，是鄧不利多最堅定的支持者。雖然表面上是位個性較堅毅的老師，但其實有時都會表現得溫柔，經常會鼓勵學生。

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現實中，Maggie Smith的演戲生涯中，獲獎無數，是位出色的英國演員，拿過2個奧斯卡金像獎、3項金球獎、3項艾美獎等等。雖然Maggie做校長的形象深入民心，但她其實早年也有不少代表作，例如：1965年的《奧賽羅》、時代劇《唐頓莊園》等等。

最近，有影迷就找回「麥教授」年輕時的相片，驚嘆對方是位超級大美人，以50幾年前比較保守的年代，Maggie Smith穿著低胸衣，加上誘人的眼神，實在很美。

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網民：係霍格華茲的校花無誤

「麥教授」年輕時一雙水汪汪的大眼睛，眼神迷人，樣子有種古典美，加埋姣好的身材，難怪有網民話「麥教授」簡直是「霍格華茲的校花無誤」，甚至有人話「比妙麗還正」。