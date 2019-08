【哈利波特】首部曲原來有兩個戲名　為遷就美國觀眾被迫改對白

《哈利波特》(Harry Potter)系列電影早已完結,然而其熱潮仍然沒有退卻跡象。近日,有人再次提及《哈利波特》首本小說及電影原來有兩個不同的英文名稱,究竟是什麼一回事呢?

由丹尼爾烈格夫主演的《哈利波特》風靡不少人。(《哈利波特:神秘的魔法石》劇照)

《哈利波特》首部曲《Harry Potter and the Philosopher's Stone》於1997年6月在英國發售,此小說成功為作家JK Rowling在英國贏得不少獎項及登上《紐約時報》暢銷小說排行榜首位。《Harry Potter and the Philosopher's Stone》在英國大獲好評後,迅速吸引了美國出版商Scholastic Corporation的注意,最終,它們以10.5萬美元收購了小說的版權,並在翌年9月,推出了美版《Harry Potter and the Philosopher's Stone》。然而,為了近合美國觀眾,美版小說卻有多處地方改良,當中包括小說及後來的電影名稱。

《哈利波特》作家JK Rowling(左二)跟三位主角合照。(Getty Images)

負責美版《哈利波特》首部曲的Arthur Levine,他對於《Harry Potter and the Philosopher's Stone》這英文名稱有所保留,特別是「Philosopher」一字。他表示擔心這個詞語對年輕讀者來說會過於老套。之後Scholastic建議,不如索性美版以一個全新的名稱《Harry Potter and the School of Magic》推出。JK Rowling當然不容許這方法,於是,選擇了「Sorcerer」代替「Philosopher」。而「Sorcerer」這詞語對魔術有明確的含義,不會讓讀者感到困惑。

《哈利波特》首部曲全球票房收9億7,500萬美元。(《哈利波特:神秘的魔法石》劇照)

至於在2001年推出的電影版,華納的官方英文名稱是《Harry Potter and the Philosopher's Stone》,而美國及其他少數國家。而在電影中,凡關於「Philosopher」一字的所有場景,演員都需要改成「Sorcerer」代替。至於香港,由於是採用譯名《哈利波特:神秘的魔法石》的關係,大家才忽略了這點。