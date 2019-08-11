【哈利波特】首部曲原來有兩個戲名　為遷就美國觀眾被迫改對白

《哈利波特》（Harry Potter）系列電影早已完結，然而其熱潮仍然沒有退卻跡象。近日，有人再次提及《哈利波特》首本小說及電影原來有兩個不同的英文名稱，究竟是什麼一回事呢？

由丹尼爾烈格夫主演的《哈利波特》風靡不少人。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

《哈利波特》首部曲《Harry Potter and the Philosopher's Stone》於1997年6月在英國發售，此小說成功為作家JK Rowling在英國贏得不少獎項及登上《紐約時報》暢銷小說排行榜首位。《Harry Potter and the Philosopher's Stone》在英國大獲好評後，迅速吸引了美國出版商Scholastic Corporation的注意，最終，它們以10.5萬美元收購了小說的版權，並在翌年9月，推出了美版《Harry Potter and the Philosopher's Stone》。然而，為了近合美國觀眾，美版小說卻有多處地方改良，當中包括小說及後來的電影名稱。

《哈利波特》作家JK Rowling（左二）跟三位主角合照。（Getty Images）

負責美版《哈利波特》首部曲的Arthur Levine，他對於《Harry Potter and the Philosopher's Stone》這英文名稱有所保留，特別是「Philosopher」一字。他表示擔心這個詞語對年輕讀者來說會過於老套。之後Scholastic建議，不如索性美版以一個全新的名稱《Harry Potter and the School of Magic》推出。JK Rowling當然不容許這方法，於是，選擇了「Sorcerer」代替「Philosopher」。而「Sorcerer」這詞語對魔術有明確的含義，不會讓讀者感到困惑。

《哈利波特》首部曲全球票房收9億7,500萬美元。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

至於在2001年推出的電影版，華納的官方英文名稱是《Harry Potter and the Philosopher's Stone》，而美國及其他少數國家。而在電影中，凡關於「Philosopher」一字的所有場景，演員都需要改成「Sorcerer」代替。至於香港，由於是採用譯名《哈利波特：神秘的魔法石》的關係，大家才忽略了這點。