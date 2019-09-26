【JOKER小丑】鼓吹暴力網民建議禁上　導演：《John Wick》仲血腥

DC獨立電影《JOKER小丑》由奧斯卡影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）主演，早前該戲更獲得了「威尼斯影展」最佳電影，好評不斷，引起了廣大觀眾關注，香港方面將於10月3日上映，但近日竟然有網民在連登討論區（lihkg）呼籲「強烈建議香港禁止《JOKER小丑》上映」，原因更同多年前一宗槍殺案有關！

《蝙蝠俠—夜神起義》中的蝙蝠俠由基斯頓比爾（Christian Bale）飾演。（劇照）

2012年上映的DC電影《蝙蝠俠—夜神起義》（The Dark Knight Rises）全球收益10.84億美元，成為「蝙蝠俠」系列中第二賣座的作品，不過在電影首映當天，美國科羅拉多州奧羅拉的十六世紀戲院正在放映該戲時，電影院內突然發生嚴重槍擊案，最終造成12人死亡，58人受傷。

當時民眾在奧羅拉的十六世紀戲院外為受害者悼念。（VCG）

事緣一名24歲的青年James Holmes疑因買不到首映戲飛，一怒之下戴上防毒面具、着上防彈背心、持械對人瘋狂掃射、又將催淚彈擲入戲院中，因而有「奧羅拉槍擊案」之名。

有「奧羅拉槍擊案」的家屬去信予華納兄弟（Warner Bros.），內容為《JOKER小丑》的發行可能會影響公眾，而更擔心的是似乎會變相在鼓勵一些社會邊緣人士和具有槍殺動機的人，深怕他們會受到電影的影響。

有「奧羅拉槍擊案」的家屬對《JOKER小丑》上映表示懼怕。（劇照）

案發戲院禁映《小丑》

而華納兄弟近日已經確定發生「奧羅拉槍擊案」的十六世紀戲院（現已更名為Century Aurora and XD）將不會上映《JOKER小丑》，更發聲明指出槍械暴力是社會上很重要的議題，望能儘快立法解決。

對於《JOKER小丑》這套電影，目的是為了喚醒大眾對該議題的討論，並沒有以《JOKER小丑》來鼓勵任何形式的暴力，這根本不是電影的宗旨，更沒有打算將「小丑」塑造成英雄。

的確《殺神John Wick 3》有很多很血腥的畫面。（劇照）

香港都怕愈睇愈勇武？

而導演Todd Phillips同樣表示這樣下定論對他們來說很不公平，雖然明白「奧羅拉槍擊案」是件很可怕的事，但也不能將問題歸咎於電影的本身，又指：「我看完《殺神John Wick 3》一個白人殺死300人，但大家都在笑和歡呼，為何不可以有不同標準呢？」

另外，香港方面則有網民表示「相信香港人睇完會越黎越勇武」、「救救香港，禁止上映」、「和理非睇完都變魔法師」、「why so serious?」、「Joker是社會迫出來的」等等持有不同意見，不過如同導演Todd Phillips所說「小丑」發生在一個虛構的世界，有更多更暴力的電影，大家點睇都有不同標準。

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