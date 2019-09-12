【JOKER小丑】華堅馮力士拍戲突然離開片場　演員誤以為激嬲佢

DC電影《JOKER小丑》不負眾望奪下了威尼斯影展最高榮譽金獅獎，雖然電影獲獎後，令「小丑」主演華堅馮力士（Joaquin Phoenix）跟影帝獎項無緣，因為威尼斯影展有規定，獲得最佳影片就無法再頒給個人獎項，但影評都對這位影帝級人馬給予最高讚賞，更認為華堅馮力士賦予新的定義給「小丑」。

不知情的演員以為自己惹怒「小丑」主演華堅馮力士。（《JOKER小丑》劇照）

《JOKER小丑》導演Todd Phillips近日接受訪問時，爆料一些有關華堅馮力士的幕後故事，指出他曾經在片場「失控」，令到跟他對戲的演員有點崩潰且有種「是我做錯了事嗎？」的感覺。

Todd Phillips就這事解釋，其實在拍戲時華堅馮力士會在片場走來走去，出出入入，可憐是其他演員以為自己表現不好導致他心情欠佳，但其實不是他們的錯，問題出自華堅馮力士本身。原來他每當感到狀態不對，就會走出片場調整一下，再返回來片場繼續拍攝。

華堅馮力士非常專業，務求投入最佳狀態在電影上呈現出來。（《JOKER小丑》劇照）

不過在拍攝《JOKER小丑》時只有唯一一個人，沒有遇到華堅馮力士突然離場的經歷，這人正是影帝羅拔迪尼路（Robert De Niro）！Todd Phillips續指當羅拔迪尼路和華堅馮力士對戲時，從來沒有遇到過他離場的情況，更大讚他︰「非常專業且專注投入表演，演員就該有這樣的態度，少喝咖啡多做實事。」

目前仍是《JOKER小丑》的宣傳期，Todd Phillips更搞笑指希望華堅馮力士能在這段時間可以隨心所欲做自己，跟自己的節奏走，即使華堅馮力士演出一些不怎麼樣的節目不到兩分鐘就離開，我也會很自豪地說：「這就對了啊！」（That‘s my boy）

影帝羅拔迪尼路是唯一一人沒有遇到華堅馮力士突然離場。（《JOKER小丑》劇照）