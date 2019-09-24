【JOKER小丑】傳開拍續集　導演稱曾跟華堅馮力士商討後續安排？

在威尼斯影展贏得最高榮譽金獅獎的《JOKER小丑》（Joker），電影未正式上映，已經出現不少傳聞及爭議，當眾包括《JOKER小丑》電影會否跟羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演的《蝙蝠俠》有連繫及《JOKER小丑》會否有後續計劃等。早前導演開腔回應前者，指他這部作品不會跟其他作品有關連。日前，他再度回應電影新計劃的安排，而這次答案又再一次讓影迷失望。

華堅馮力士憑精湛演出，為《JOKER小丑》奪得威尼斯影展最高榮譽金獅獎。（《JOKER小丑》劇照）

由Todd Phillips執導，華堅馮力士（Joaquin Phoenix）、羅拔迪尼路（Robert De Niro）及Zazie Beetz主演的《JOKER小丑》，電影在早前舉行的威尼斯影展上舉行全球首映。最終，「小丑」華堅馮力士在電影的演出獲得高度肯定，而電影更獲得今屆影展最高榮譽金獅獎，相信《JOKER小丑》絕對有力問鼎來屆奧斯卡的獎項。

《JOKER小丑》在威尼斯首映後，當時有評論指華堅馮力士絕對有力問鼎來屆奧斯卡最佳男主角獎項。（《JOKER小丑》劇照）

《JOKER小丑》是獨立電影 不會跟DC電影扯上任何關係？

雖然《JOKER小丑》仍未正式上映，但已有不少話題圍繞這部作品，當中不少是關於電影與其他DC電影聯繫的問題，故讓導演Todd Phillips不得不出來澄清。如當時有傳言指《JOKER小丑》會跟羅拔柏迪臣主演的《蝙蝠俠》有連繫，甚至傳出華堅馮力士的小丑會遇上羅拔柏迪臣的蝙蝠俠。然而當時導演Todd Phillips向外國傳媒《Variety》披露，《JOKER小丑》只是獨立作品，跟其他電影沒有連繫：「不會，絕對不會跟《蝙蝠俠》有連繫」，他續解釋指，相信DC電影未來仍會有其他版本小丑誕生，但他這部作品的小丑，就不會跟其他DC電影連繫上。相信這消息已經讓影迷非常失望，而導演Todd Phillips日前透露另一則關於電影的新消息，就再一次讓影迷失望而回。

《JOKER小丑》由華堅馮力士及羅拔迪尼路兩位好戲之人主演，自然讓人非常期待。（《JOKER小丑》劇照）

導演Todd Phillips曾想過開拍續集？

導演Todd Phillips在今年8月時曾表示，將會籌備《JOKER小丑》第二集：「唯一可以跟大家說，任何事我都想跟華堅馮力士合作。沒有人像他一樣，如果他願意這樣做，而觀眾亦支持的話，相信華納會派人來找我們，而我相信我們能想到更加好的東西」，沒想到約一個月後，導演就立刻改變相法，更斬釘截鐵表示《JOKER小丑》不會有第二集：「我認為我們不會開拍第二集，那不是我們的計劃」，唯他續解釋：「為了更好玩，我跟華堅馮力士在拍攝《JOKER小丑》時，曾想過開拍續集，因為有時候你需要這麼做的。」可是，這次導演卻否定了《JOKER小丑》續集的可能性，非常可惜。