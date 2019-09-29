蜘蛛俠重返MCU新合約曝光　迪士尼減抽佣分擔製作費Sony贏晒？

迪士尼與Sony在8月時就《蜘蛛俠》電影的利潤問題上出現分歧，兩者隨即宣布《蜘蛛俠》電影合作計劃談判破裂。之後「蜘蛛俠風波」在一個月內不斷發酵，Sony還聲稱會只行研發《蜘蛛俠》第三集，外界還盛傳Sony會安排蜘蛛俠與其Marvel宇宙連結。兩間公司討價還價一個月後，終於達成共識，「蜘蛛俠」可以重返Marvel電影宇宙。 外國傳媒早前披露了合約部份細節，究竟這次合約的內容是什麼呢？

迪士尼與Sony在8月時就《蜘蛛俠》電影的利潤問題上出現分歧，Sony隨即宣布自行開拍《蜘蛛俠》第三集，當時這決定讓粉絲非常傷心。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

佣金由5%暴升至50%

在今年8月尾，當時Marvel Studios總裁Kevin Feige單方面發聲明，指與Sony就《蜘蛛俠》合作談判破裂。據當時報導指出，迪士尼要求收取《蜘蛛俠》第三集的票房收益，由當初的百分之五，提升至百分之五十。就是這項訴求，讓Sony難以接受，最終《蜘蛛俠》電影合作計劃告終。蜘蛛俠離開Marvel電影宇宙後，飾演蜘蛛俠的湯賀蘭曾開腔安撫粉絲，聲稱他會繼續演蜘蛛俠「這不代表我的蜘蛛俠生涯要結束」，當時他還向外保證「會演更多《蜘蛛俠》電影」，並表示他本人已聽取有關《蜘蛛俠3》的新計劃「電影將會有多位新角色加入」。

有外國傳媒曾指湯賀蘭曾為《毒魔》拍攝了一場戲，但最後卻因Kevin Feige拒絕而刪走。（《毒魔》劇照）

甚至有外國傳媒在9月初時指出，原本Peter Parker會在《毒魔》（Venom）出現，但因Kevin Feige拒絕而胎死腹中「湯賀蘭確實為《毒魔》拍攝了一場戲，但當Marvel看了電影後，就要求Sony『把他拿走，把這幕戲刪走。』Peter Parker會出現在《毒魔》中，而非蜘蛛俠。」

曾有粉絲指Marvel Studios可以引進「Night Monkey」代替離開的蜘蛛俠。（《THE NIGHT MONKEY》預告擷圖）

蜘蛛俠改名做「Night Monkey」鬥氣？

直到兩星期前，「蜘蛛俠風波」有降溫跡象，Sony宣傳《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）藍光碟時，以「Night Monkey」稱呼蜘蛛俠。影迷隨即指Marvel Studios可以把「Night Monkey」引進Marvel Studios。沒料到，在美國時間9月26日，迪士尼與Sony達成新合作條款，兩間公司聯手拍攝《蜘蛛俠：決戰千里》續集電影，而電影鐵定美國時間2021年7月16日上映，並續由湯賀蘭（Tom Holland）主演。

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