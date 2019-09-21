【蜘蛛俠決戰千里】再有12張概念圖曝光　極力對抗「神秘客」幻像

Marvel Studios早前以《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）作為MCU（Marvel Cinematic Universe，Marvel電影宇宙）第3階段的收官作品，緊接《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）的時序上映，帶挈票房直線上升，其後更推出不同的未曝光畫面和多張電影概念圖等，繼續引起粉絲的關注。

SONY方面已經確定「蜘蛛俠」將會加入《毒魔2》（Venom）。（Comics圖片）

近日迪士尼（Disney）和SONY Picture仍未傾掂數，尚未公布下最終結果，目前由湯荷蘭（Tom Holland）飾演的「蜘蛛俠」（Spider-Man）將會返回SONY，加入由湯哈迪（Tom Hardly）主演《毒魔2》（Venom）攜手擴展「蜘蛛俠宇宙」（Spider-Verse）。

戲中「神秘客」為了成為英雄組隊欺騙「蜘蛛俠」。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

最近Marvel方面有理冇理，為電影《蜘蛛俠：決戰千里》設計概念圖的Marvel視覺特效設計師Henrik Tamm，照樣在Instagram上公開部分未曝光概念圖，當中包括放大了的「神秘客」（Mysterio）正在攻擊「蜘蛛俠」、「蜘蛛俠」被困在「神秘客」的虛幻當中、「蜘蛛俠」獨自一人對抗巨型蜘蛛的攻擊，還有至親的「梅姨」竟然拿鎗在「蜘蛛俠」背向準備射他等等的畫面。

上一批概念圖中最令人注目的喪屍版的「鐵甲奇俠」。（Marvel圖片）

前一批公布的概念圖中，無疑喪屍版的「鐵甲奇俠」必定最吸引粉絲，Henrik Tamm表示想塑造出非常黑暗的圖像，而他更想讓「蜘蛛俠」會遇到一些令人不安，更是想像中的敵人，喪屍版的「鐵甲奇俠」就是在這個情況之下誕生，而最新一批的概念圖中，則是「蜘蛛俠」需要對抗自己、突破心理關口的重要場面。

最新公開的《蜘蛛俠：決戰千里》12張概念圖

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重溫上一批《蜘蛛俠：決戰千里》概念圖：

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