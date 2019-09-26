【蜘蛛俠決戰千里】高清新畫面曝光　仲有絕密蜘蛛仔MJ放閃照

「蜘蛛俠」離家前最後一套作品《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）為MCU第3階段的收官之作，在《蜘蛛俠：決戰千里》中更特意請來了戲中《The Daily Bugle》的總編輯J. Jonah Jameson，令影迷大嚇一跳，不過現時「蜘蛛俠」正式撤出Marvel返回SONY Picture，點樣收科仍是未知之數。

《蜘蛛俠：決戰千里》的彩蛋中，「神秘客」死前已向大家公布了「蜘蛛俠」的真名和樣貌。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

在《蜘蛛俠：決戰千里》的彩蛋中，由J. Jonah Jameson的《The Daily Bugle》獲得了「神秘客」（Mysterio）死前的影片，力證「蜘蛛俠」殘殺了「神秘客」，這位來自異空間的戰士付出了自己的生命來保衛地球，毫無疑問他所做的將會記入歷史當中，是有史以來最偉大的英雄，同時公開了「蜘蛛俠」的真名是「Peter Parker」和其樣貌，令這個友好鄰居都忍不住爆粗講︰「What the fxxk!」。

「蜘蛛俠」知道自己被公開後都爆粗。（劇照）

「蜘蛛俠」是個濫用能力的心理變態惡魔

25日晚上SONY在官方YouTube公開一條全新影片，再次請來扮演J. Jonah Jameson的J.K Simmons拍片報導新聞，繼續狙擊「蜘蛛俠」！

報道中，J.K Simmons指出「蜘蛛俠」是個濫用能力的心理變態惡魔，裝作自己是個英雄，狂踩底「蜘蛛俠」再大力支持「神秘客」才是真正的英雄，前者只是個罪犯、禍害！再後更搞笑地似現時YouTuber一樣提醒大家不要忘了Like和訂閱。

不知SONY未跟Marvel傾掂數就放出影片有何提示，或有機會預告由SONY自己製作的《蜘蛛俠3》將會連接《蜘蛛俠：決戰千里》劇情，以世界唾氣「蜘蛛俠」崇拜「神秘客」為開始，慢慢幫「蜘蛛俠宇宙」鋪路，同時帶出「神秘客」有機會再次出現！

J. Jonah Jameson繼續力插「蜘蛛俠」。（劇照）

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