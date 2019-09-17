【蜘蛛俠決戰千里】票房超越《Marvel隊長》排第三　第二位係佢？

近期有關蜘蛛俠、Marvel以及SONY Picture的談判消息鬧得熱哄哄，而其實飾演蜘蛛俠的湯賀蘭（Tom Holland）在全球大受歡迎，有份參與的電影都獲得不錯成績。 近日，《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man：Far From Home）的票房，原來更靜悄悄爬過《Marvel隊長》（Captain Marvel），成為2019年第三大電影。

近日新任「蜘蛛俠」湯賀蘭與Marvel以及SONY Picture的談判消息鬧得熱哄哄，令不少粉絲擔心。(GettyImages)

新任「蜘蛛俠」由湯賀蘭（Tom Holland）飾演，自從演出這角色後，就在全球爆紅。但近日就因為SONY Picture與Marvel Studios的破局，或許大家都未能再在MCU看到「蜘蛛俠」的演出，消息令不少粉絲崩潰。日前，導演羅素兄弟再次為這事件發聲，直指這個決定是對SONY來說，是一個錯誤。到底「蜘蛛俠」能否回家？就要拭目以待，但最近「蜘蛛俠」亮眼的成績表就出爐了。

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蜘蛛俠勁過Marvel隊長

根據外媒報道，《蜘蛛俠：決戰千里》的票房已經超越了《Marvel隊長》，成為了2019年第三大電影。截止9月16日為止，《蜘蛛俠：決戰千里》全球票房收1,128,276,196美元（約88.28億港元），稍為贏過《Marvel隊長》的1,128,274,794美元，但其實兩者的票房只相差大約1萬多港元，距離很接近。

Marvel隊長好打得，不過票房方面就輸了給《蜘蛛俠：決戰千里》。（《Marvel隊長》海報）

不過蜘蛛俠都輸給他...

湯賀蘭的蜘蛛俠和貝兒娜森的《Marvel隊長》都是今年MCU中比較受歡迎的作品。《復仇者聯盟4：終局之戰》毫無疑問成為票房收入最高的電影，收入高達27.9億美元，無懸念排第一，但排第3的《蜘蛛俠：決戰千里》卻輸給了這隻地球上的猛獸，《獅子王》收16.1億美元的排第2。