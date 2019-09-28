【蜘蛛俠3】SONY公開刪減影片慶湯賀蘭回歸MCU　狄維莊遜爆粗回應

昨晚（27日）有消息指出Marvel Studios和SONY Picture傾掂數，將會再次聯手一同製作《蜘蛛俠3》，認真實行早前Marvel所說的為「蜘蛛俠」拍足9部電影，為他塑造出最完整的人生，而《蜘蛛俠3》亦已落實在2021年7月16日上映。

《蜘蛛俠3》落實在2021年7月16日上映。（劇照）

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消息一出不止影迷勁興奮，就連「蜘蛛俠」本人湯賀蘭（Tom Holland）都即時在個人Instagram上以《華爾街狼人》中，里安納度狄卡皮奧（Leonardo DiCaprio）的片段表示自己的心情以及想講的說話。

此外，湯賀蘭的好友「MJ」Zendaya都有為他搞笑的行為留下了4個笑到喊表情符號、狄維莊遜（Dwayne Johnson）爆粗表示十分認同：「Fxxk. Yes.」、「變形俠醫」（Hulk）麥克雷法路（Mark Ruffalo）：「從彈指中回來！早有感覺我們會再次見到你！」。而最搞笑還是湯賀蘭的爸爸Dominic Holland：「我不明白，要離開哪裏？」

得知「蜘蛛俠」成功返回MCU後，不少明星都很期待！（湯賀蘭IG截圖）

另外，今日（28日）SONY方面再次公開一條《蜘蛛俠：強勢回歸》的刪減影片，正是Peter Parker終於一完心願，可以在飛機上同MJ一齊坐之餘仲挨埋一齊瞓覺，非常甜蜜！還有梅姨接完Peter Parker機後，他戴上了Tony Stark留給他的高科技眼鏡，講到這副眼鏡有Tony的靈魂在內，一直都不忘自己現在身負重任！

其實近日SONY一直出片有兩種說法，其一是被指放風和好，其二則可能純粹想要宣傳，提早Blue-Ray的銷量，而今日釋出的《蜘蛛俠：強勢回歸》刪減影片似乎是慶賀「蜘蛛俠」真的強勢回歸MCU！

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SONY公開Peter Parker和MJ在飛機上一幕。（IG圖片）

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《蜘蛛俠：強勢回歸》刪減片段