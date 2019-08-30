【從前，有個荷里活】畢彼特多狂食戲份　原來關教練平時太苛刻事

最近一部卡士強大的電影《從前，有個荷里活》，由導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導，集合了里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、畢彼特（Brad Pitt）、瑪歌羅比（Margot Robbie）等演員，讓不少影迷過足了看明星的癮。 當中，現年55歲的畢彼特尤其讓大家注意，不過最讓大家深刻的竟不是他在戲中脫掉上衣曬太陽兼騷肌肉的一幕，反而是他咬西芹的那段戲最迷人？

想不到畢彼特這次在戲中，其中一個最令人難忘的一幕是咬西芹的那幕。（《從前，有個荷里活》劇照）

畢彼特有型靚仔就大家都知道，多年來無論演出甚麼角色，他都帥氣迫人。曾經有影迷指出，畢彼特似乎從來沒有狼狽過，即使他演出的角色遭遇有多不幸，就算他要演出戰爭片，要打仗，他的儀容都似乎從來沒有失禮過。

這次在《從前，有個荷里活》，畢彼特咬西芹的一幕都讓不少粉絲注意，有粉絲指看到畢彼特吃東西的鏡頭特別有感覺，「跟看美食片那種，別人在吃會感到餓的感覺不一樣，畢彼特咀嚼速度變慢的時候，還可以看到咬肌起伏，搭配眼神和表情的轉變，真的好帥！」

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狂食係因為「報復」私人教練？

其實，早就有影迷發現畢彼特拍不同作品時，都有一個共通點，就是吃個不停。曾經有指畢彼特是因為平日的私人教練對他的飲食管制得太嚴格，所以他自行在拍戲時加入吃東西的情節。不過，亦有傳這只是他拍戲時的特別方法，幫助自己的演出更自然，同時令他多加留意拍攝時周遭環境的方法。

其中一部畢彼特的舊作亦都相當誇張，在 2001 年的《盜海豪情》（Ocean's Eleven）中，畢彼特就一口氣吃了超過十種食物和飲料，進食時的樣子迷人，影迷也笑指：「到底畢彼特有多飢渴？」

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翻看畢彼特過往的作品，就發現畢彼特的確在無數的電影裡，都是不斷吃吃吃，漢堡包、香口腸、波棒糖、雪糕，都無一倖免。而畢彼特的吃相，更似乎是愈吃愈帥，吃完薯片後，舔舔手指的一剎那，真的迷人得令大家暈陀陀。

而有不少網民就指，畢彼特在2005年的《史密夫決戰史密妻》與安祖蓮娜祖莉對食時，吃那塊咬極不爛的牛排，可說是畢彼特最經典的吃戲之一。

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