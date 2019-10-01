【白雪公主】真人版下年3月開拍　網民狂推呢兩個人選做主角

迪士尼近年積極將不同經典動畫改編開拍真人版電影，今年的《阿拉丁》、《獅子王》在全球獲得超過10億美元票房，迪士尼打算繼續勾起大家的童年回憶。 下一部將會開拍的真人版電影，是1937年經典動畫《白雪公主》，有指電影定於下年3月開拍，影迷都表示相當期待。

據知，真人版電影《白雪公主》，將會在2020年3月在溫哥華開拍。（動畫圖片）

迪士尼的典動畫陪着不少人成長，繼《小飛象》、《阿拉丁》和《獅子王》等作品，快要跟大家見面的《黑魔后2》、《小姐與流氓》以及《花木蘭》也備受關注。

近日，據外媒報道，讓粉絲等到頸都長的真人版電影《白雪公主》，終於公布更多相關細節。

穿起純白禮服，很美。（《魔鏡魔鏡》劇照）

故事會以白雪公主與小矮人的友誼為主

真人版電影將會改編自1937年經典動畫《白雪公主》，這部迪士尼首部拍攝的動畫長片，將於2020年3月在溫哥華開拍。迪士尼找來曾執導《蜘蛛俠：驚奇再起》（The Amazing Spider-Man）、《心跳500天》（(500) Days of Summer）的導演馬克韋伯 (Marc Webb)執導。據知，迪士尼方面已經開始籌備演員的陣容，正積極為角色白雪公主、王子、邪惡母后、巫婆和七個小矮人選角，故事將會以白雪公主與小矮人之間的友誼為主。

Lily Collins一雙濃眉、精靈大眼，最令觀眾印象深刻。（《魔鏡魔鏡》劇照）

網民對選角有意見 「這樣拍一定是神作」

消息一傳出，影迷對真人版《白雪公主》都表示相當期待，但也有很多意見，有不少網民極力推薦迪士尼要找一個黑人來演，這樣拍來一定會是神作，諷刺迪士尼早前找來19歲非裔女歌手Halle Bailey演出人魚公主。網民更指，「白雪公主只有白才美嗎？難道黑就不美？」、「不找個拉丁裔演員拍，對得起小魚仙嗎？」

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影迷心中有最佳人選 瘋狂向迪士尼推薦

不過，都有網民表示希望迪士尼找來曾在2012年的《魔鏡·魔鏡：白雪公主決戰黑心皇后》飾演白雪公主一角的莉莉哥連斯（Lily Collins），大讚Lily演得入型入格又夠靚，就似真的在童話裡走出來的公主一樣，呼聲也相當高。

另外，也有粉絲表示反派母后，應該由一位在加州迪士尼樂園扮邪惡皇后來演，這個員工絕對是最佳人選，而不是推選演了兩次「黑魔后」的安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）。

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據知，今次《列車上的女孩》的編劇Erin Cressida Wilson創作劇本。電影同樣會以音樂劇為主，會找來為電影炮製過不少耳熟能詳的歌曲，包括《星聲夢裡人》（La La Land）、《大娛樂家》（The Greatest Showman）《阿拉丁》的「Speechless」等作品的著名詞曲創作組合Benj Pasek 以及 Justin Paul，負責為白雪公主的真人版電影作曲。