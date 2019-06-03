Lily Collins成網民真人版白雪公主心水　狂推美國隊長做王子

經典故事《阿拉丁》真人版電影大受好評，迪士尼當然也不會放慢腳步，近日就有指《白雪公主》都會開拍真人版電影。 電影都未開始拍，粉絲已經表現得相當興奮，有晒心水揀邊個做公主、王子和後母王后，仲一致要求「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）做王子。 但Chris 原來曾爆料，這位Marvel男英雄竟更似「白雪公主」？

近日有外媒報道，《白雪公主》都會開拍真人版電影。（DISNEY/IG相片）

迪士尼自從2005年開始，就積極將不同經典動畫改編開拍真人版電影，為大家勾起很多童年回憶，繼今年的《小飛象》、《阿拉丁》以及即將上映的《獅子王》，最近據外媒報道，迪士尼下一部要開拍的真人版電影，將會是1937年上映，迪士尼首部經典動畫長片《白雪公主》。

迪士尼將會找執導《心跳500天》（500 Days of Summer）以及《蜘蛛俠：驚世現新》（The Amazing Spider-Man）的導演Marc Webb操刀。（GettyImages）

有指，迪士尼將會找執導《心跳500天》（500 Days of Summer）以及《蜘蛛俠：驚世現新》（The Amazing Spider-Man）的導演Marc Webb操刀，《星聲夢裡人》（La La Land）和《大娛樂家》（The Greatest Showman）的著名詞曲創作組合Pasek and Paul，負責為白雪公主的真人版電影作曲。

有傳《星聲夢裡人》（La La Land）和《大娛樂家》（The Greatest Showman）的著名詞曲創作組合Pasek and Paul，就會負責為白雪公主的真人版電影作曲。（GettyImages）

影迷點名想Lily Collins演白雪公主

《白雪公主》取材自《格林童話》，1937年上映，除了是迪士尼首部經典動畫長片，亦是美國電影史上第一部彩色動畫長片。其實早在2016年已經有傳白雪公主要開拍真人版，但一直未成事，近年只有多次改編而成的，例如2012的《魔鏡·魔鏡：白雪公主決戰黑心皇后》及《白雪公主之魔幻復仇記》。所以這次再傳出白雪公主要開拍真人版電影，粉絲都很興奮，更點名希望莉莉哥連斯（Lily Collins）飾演白雪公主，就連王子的人選都幫迪士尼揀好。

Lily Collins曾在2012的《魔鏡·魔鏡：白雪公主決戰黑心皇后》，飾演白雪公主。（劇照）

簡直是童話裡走出來的公主

現年30歲的Lily曾經在2012年的《魔鏡·魔鏡：白雪公主決戰黑心皇后》（Mirror Mirror）飾演白雪公主，深受粉絲愛戴。白雪公主開拍真人版的消息傳出後，Lily要擔任白雪公主的說法甚至登上網路熱搜，又有網民分享她在電影《魔鏡·魔鏡》中的造型，覺得她是不二人選。有網民就大讚Lily「根本是公主本人」、「就似童話裡走出來的」，似乎Lily就是網上呼聲最高的公主。

網民大讚Lily「根本是公主本人」，又話佢連食蘋果的一幕都相當迷人。（Twitter相片）

而王子方面，就有大量影迷高呼要找剛卸下「美國隊長」一職的基斯伊雲斯（Chris Evans），飾演把公主吻醒的王子，事關Chris高大又靚仔，覺得他是最合適的人選。

不過，其實在Chris的心目中白雪公主的人選，很可能是Marvel大哥「鐵甲奇俠」吧！事關早在今年年頭，Chris曾經就在Twitter爆料，笑指羅拔唐尼一身的打扮和配色，似足白雪公主。無論如何，如果Chris Evans演王子，搭配Lily Collins演白雪公主，相信都只是演員陣容已經夠令大家期待。

Chris曾在網上分享「鐵甲奇俠」的一身打扮，笑指他似足白雪公主！（Chris Evans/Twitter相片）

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