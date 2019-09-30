【古惑大律師】鄭裕玲鬧警片瘋傳　有人求Do姐復出︰我用3秒拒絕

持續的反修例示威運動，令警民關係變得緊張。最近網上便瘋傳一條來自1990年，由Do姐鄭裕玲、張堅庭主演的電影《古惑大律師》片段。影片中Do姐在立法會前向張堅庭大嗌口號打氣，其後有一位警員出現並質問他發生甚麼事？係咪「博拉」！結果身為律師的Do姐就突然爆Seed，一輪嘴反擊，獲網民大讚。 其實Do姐演這類理直氣壯，連珠爆發的角色堪稱一流，所以一直有不少資深影人都想搵佢出山拍戲，昨日（28/9）播出的《Do姐有問題》節目中，就提及曾經有張堅庭、吳君如、劉德華及古天樂都邀請她復出，結果4人都獲拒，其中一位更只是以極速3秒拒絕，到底係邊位呢？

片段一開始，Do姐在街頭大嗌口號。（《古惑大律師》影片截圖）

1分20秒爆Seed演技

影片來自1990年上演的《古惑大律師》，片中講到Do姐在街頭大叫口號為張堅庭打氣，結果就被警察質問做咩大叫，係咪「博拉」！曾經為執業大律師的Do姐就連珠爆發反擊，「嗌口號犯法呀？而家冇傳單冇標語，你唔可以告我非法集會。」、「你冇見我用大聲公講嘢，唔可以用《公安條例》告我。」最誇張係講到差人有正經嘢唔做，反而去理無謂嘢，是「自我阻差辦公」，不單是「神回」，更是盡顯攣都拗番直的伎倆。

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靠《表姐，你好嘢！》獲影后

其實Do姐演技好大家都知，同年更以《表姐，你好嘢！》贏得香港電影金像獎最佳女主角，成為影后。不過近年享受生活的Do姐，早對拍戲捱更抵夜的生活不感興趣，年終拒絕過不少邀請。日前播出的《Do姐有問題》，其中一條題目就問到Do姐曾經以最快紀錄3秒，拒絕一個拍戲邀請，到底好讓Do姐破紀錄嘅係邊位呢？節目就提供了4個選擇俾大家，分別是鄭丹瑞、吳君如、劉德華及古天樂。

你又估下邊個為Do姐促成呢個紀錄？（影片截圖）

結果原來係吳君如，據她解釋因為跟對方唔熟，所以不用客氣一句就收線。而鄭丹瑞因為多次合作，對他還要寒喧兩句才打得甩。至於劉德華跟古天樂，Do姐坦言也拒絕得較有禮貌︰「會無稜兩可一點，話返去睇睇工作表之類。」不過君如都沒有介意，事關後來她上Do姐主持的《口水多過浪花》，都親自講番呢宗瘀事，得啖笑！