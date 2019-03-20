【媽媽的神奇小子】吳君如演蘇樺偉母親︰不想變模仿還未接觸真人

由吳君如監製及主演，新晉導演尹志文執導的《媽媽的神奇小子》，故事改編自香港神奇小子，殘奧徑賽金牌得主蘇樺偉真人真事。有別於大家經常看見他賽道上的英姿，今次電影以不同角度描寫他跟家人相處，蘇媽媽對他的支持。

原來只擔任演員，但因為跟劇本「日久生情」，最後兼任了監製工作。（梁碧玲 攝）

殘奧飛人100及200米紀錄保持者

患有痙攣的蘇樺偉，曾參加傷殘人士奧運會，傷殘人士世界田徑錦標賽等運動比賽，奪得多面獎牌，目前是男子100米及200米傷殘人士世界紀錄保持者。對於這個角色，君如自言都幾難演。「我不是要去模仿人，所以暫時不去見真人，不想受影響。答應演出是因為被劇本感動了。」

可見故事的重點會放在蘇媽媽身上，吳君如︰「劇本還在修改，會由蘇媽媽如何面對懷有這個骨肉的心情，加上嫁到香港後生活清苦，到最後培育出這個傑出的兒子，無心一句的『神奇小子』，引以為傲，她最感人是無私地幫蘇樺偉爭取很多很多。」

君如直言是被劇本所感動。（梁碧玲 攝）

劉德華有機演出

蘇樺偉在參加殘奧時，天王劉德華一直默默支持，更曾成為他的經理人，大力推動讓社會關注，二人關係密切。如果要拍蘇的故事，劉德華的出現可謂不可少。「佢肯客串當然開心，但搭膊頭叫人演都要有戲俾人演先得，我們雖然都有這麼想，但一定要度通度透先敢搵人，如果想好個角色他又有興趣，才會問他。」

在記招上，君如跟導演打趣地說，想演神奇小子多一點，不想又演阿媽。「我點生得出蘇樺偉呀？」（梁碧玲 攝）

不排除最終變零片酬

除了主演，君如今次更擔任監製，自上部《金雞sss》及《妖鈴鈴》，先後擔任監製及導演後，這些幕後工作都已嚇怕君如。「我都唔想做，原本只做演員，始終監製是個艱辛的工作，但當我愈知道劇本內容，慢慢便跟劇本建立了感情，大家又不斷問我意見，所以都無法推卻。」時下興找來影帝影后零片酬演出，未知君如是否有這心理準備？「你太早問我，等我計清楚條數先，覺得部戲想再好啲，自會抽多少少片酬出來當投資，所以聽到監製兩個字真的滴汗。」