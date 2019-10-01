【狂野時速】冷戰3年終於和好　The Rock與雲迪素有望再合體

首部《狂野時速》系列的獨立電影《狂野時速：雙雄聯盟》（Fast & Furious: Hobbs & Shaw）由「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）以及積遜史達頓（Jason Statham）主演，全球票房收超過7億美元。 外界多年來，一直有傳「The Rock」與雲迪素（Vin Diesel）不和，但最近兩大光頭主演似乎已經暗地裡和好，更有望在《狂野時速10》再度合體。

「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）與雲迪素（Vin Diesel）多年來被傳不和。(劇照)

《狂野時速》系列發展了18年，演員合作多年，但一直有傳「The Rock」與雲迪素拍攝期間鬧不和，在2016年《狂野時速8》（Fast & Furious 8）拍攝期間，「The Rock」曾經在社交平台指「同劇組的另一位男演員是膽小鬼」，讓外界覺得二人的不和傳聞更浮面。

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「The Rock」親自多謝雲迪素

兩大主演的不和傳聞傳足3年有多後，「The Rock」近日突然在網上公開與雲迪素和好的消息，「The Rock」在 Instagram 上貼出影片，親自感謝影迷支持《狂野時速：雙雄聯盟》，在全球收穫 7.57 億美元票房，他更感謝兄弟雲迪素對這部外傳的支持，「多年來我都想完全走進《狂野時速》的世界裡，也想盡力演好這個系列的作品。」

狄維莊遜（Dwayne Johnson）日前貼出影片，感謝大家對《狂野時速：雙雄聯盟》的支持，又坦言多謝雲迪素當年邀他參與這系列。（ig圖片）

二人有望在《狂野時速10》再合體

「The Rock」也坦言，「我也想感謝雲迪素當年邀請我加入這個大家庭，這一段旅程很瘋狂，很快就會見到你，Toretto！。」Toretto所指的正是雲迪素飾演的角色Dominic Toretto。

今次「The Rock」公開多謝雲迪素，令不少影迷感到很驚訝，二人在《狂野時速》系列時曾傳出不和，甚至有批評指劇組有演員經常遲到、大牌、態度差而引起極大爭議，當時有人猜測這些指責所指的是雲迪素。後來，「The Rock」又決定另外開拍外傳，關係似乎更僵持，但見到這次「The Rock」和好的言論，相信在未來的《狂野時速10》很大機會能看到兩大光頭合體。