【奧斯卡2020】中國派《哪吒》出戰最佳國際電影　與92部作品爭獎

臨近年尾頒獎季，世界各國都在選出參戰來年奧斯卡「最佳國際電影」（前稱：最佳外語片）的作品，今日（8日）就有消息指，內地已確定由動畫《哪吒之魔童降世》作代表，與其餘92個國家的電影競逐獎項。

《哪吒》票房逼近50億人仔，創下中國動畫界歷史。（電影劇照）

據大會規定，所有競逐「最佳國際電影」獎項的電影，必須於2018年10月1日至2019年9月在代表地區上映，最終共有94個地區的作品報名，93部獲接納參賽，唯獨代表阿富汗的《Hava, Maryam, Ayesha》申請失敗。

香港派出最擅長的警匪片《掃毒2》。（電影劇照）

早前香港地區確定由《掃毒2天地對決》出戰，日本方面就有新海誠執導的動畫《天氣之子》，韓國則派出康城影展最高榮譽得獎作品《上流寄生族》，而台灣就選出同志題材的《誰先愛上他的》。奧斯卡大會將於今年12月16日公佈十強名單，而最後五強則於明年1月連同其他入圍名單一起公布。

《上流寄生族》有康城金棕櫚獎加持，被視為來年奧斯卡大熱。（電影劇照）

《哪吒之魔童降世》由餃子執導及編劇，以明朝小說《封神演義》中神話人物哪吒與東海龍王之子敖丙的故事作背景，講述哪吒陰錯陽差下成為「魔丸」轉世，註定成為混世魔王，但哪吒不甘被命運擺佈，決心要做個拯救世界的英雄。電影於7月尾在內地上映，至今收穫49億7000萬人民幣票房，打破多項紀錄。