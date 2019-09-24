【奧斯卡】《掃毒2》代港出戰外語片　網民質疑︰《淪落人》呢？

第92屆奧斯卡，將於明年2月9日舉行，至於最佳外語片獎提名，早前已接受世界各地報名。香港電影製片家協會今日便公布最終決定推薦由邱禮濤執導，劉德華、古天樂主演的《掃毒2天地對決》出戰！戰果一出，令網民表示感到意外，更問及年初在香港電影金像獎有好表現的《淪落人》為何會落選？

《掃毒2天地對決》將代表香港出戰奧斯卡最佳外語片。（官方劇照）

負責投選的香港電影製片家協會發出新聞稿指，董事局是按照「美國電影學院」角逐「奧斯卡最佳外語片」之選片準則，決定推薦電影《掃毒 2 天地對決》，代表香港角逐「第 92 屆奧斯卡金像獎最佳外語片獎」。 是次推選，董事局成員由 2018年10 月份至2019年9月份期間上映的所有香港電影中挑選，當中《掃毒 2 天地對決》獲大多數票當選。

上屆選出《紅海行動》代表香港出戰，已惹起爭議。（《紅海行動》劇照）

負責投選的香港電影製片家協會，早前便跟香港電影商協會及香港影業協會聯署登報支持警隊執法。（網上圖片)

過去十年代表香港出戰奧斯卡電影

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對於這個代表，雖然比上屆《紅海行動》較具港味，但心水清的影迷都知，要在奧斯卡外語片爭勝，電影要具地區特色，題材含社會議題勝算才高，故網民立即想起年初在金像獎囊括新晉導演、最佳新演員及最佳男主角的《淪落人》。香港01就此向電影發行高先電影有限公司（Golden Scene Company Limited）創辦人曾麗芬（Winnie Tsang）詢問，電影《淪落人》的確有參與候選，對於落選Winnie亦只能回應︰「當然失望！」亦深信是協會中十數位成員投選出來的賽果。而其他亞洲區代表分別是韓國《上流寄生族》、日本《天氣之子》及台灣《誰先愛上他的》。

黃秋生憑《淪落人》第3度奪得最佳男主角。（網上擷圖）

《淪落人》陳小娟獲新晉導演。