【JOKER小丑】未婚妻係「龍紋身的女孩」　華堅馮力士曾公開示愛

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DC獨立電影《JOKER小丑》由影帝級人馬華堅馮力士（Joaquin Phoenix）主演，10月3日在香港上映，除了大家關注《JOKER小丑》的內容、演技以及當中所表達的意思外，其實華堅馮力士的感情生活也是大家所關注的對象。

「小丑」華堅馮力士雖然在劇中非常黑暗，私底下卻是位暖男，非常愛未婚妻朗妮瑪娜。（劇照）

華堅馮力士是童星出身，一家都是明星，不過在經歷哥哥River Phoenix因濫藥而去世後，他停影整整一年時間，後來人都開始變得低沉，他自己更曾經提及經歷此事令他一夜長大，後來他遇上了現在的未婚妻《龍紋身的女孩》（The Girl with the Dragon Tattoo）的朗妮瑪娜（Rooney Mara）後，整個人開始有所轉變，更會做一些從來未做過的事，例如在網上尋找一名女生。

其實朗妮瑪娜是位豪門千金，曾祖父和外曾祖父是美式足球紐約巨人隊和匹茲堡鋼人隊的創辦人，爸爸更是現任紐約巨人隊的副總裁。（劇照）

個人經歷同小丑一樣慘
華堅馮力士是童星出身，一家都是明星，不過在經歷哥哥River Phoenix因濫藥而去世後，他停影整整一年時間，後來人都開始變得低沉，他自己更曾經提及經歷此事令他一夜長大，後來他遇上了現在的未婚妻《龍紋身的女孩》（The Girl with the Dragon Tattoo）的朗妮瑪娜（Rooney Mara）後，整個人開始有所轉變，更會做一些從來未做過的事，例如在網上尋找一名女生。

不過華堅馮力士和朗妮瑪娜並沒因此而一見鍾情即時拍拖，反倒在4年後一個活動上再次相遇才確定關係，在跟朗妮瑪娜相愛後，他的面上也增添不少笑容，也令他重新熱愛人生：「我熱愛我的生命，我的人生！」

點擊睇華堅馮力士和朗妮瑪娜相愛經過：

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