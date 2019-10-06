【JOKER小丑】借「小丑」之名行兇　奧羅拉槍擊慘案12死最轟動

由Todd Phillips執導；華堅馮力士（Joaquin Phoenix）主演的的《JOKER小丑》（Joker）終於上映。雖然電影獲得極高評價，但卻有部份人擔心，小丑的反社會人格會激發起更多暴力的出現。 雖然導演及華納曾數度解畫，但仍不能釋除疑慮。在現實生活中，原來有不人人假借「小丑」之名，發動謀殺案。當中最可怕莫過於在2012年發生的奧羅拉（Aurora）槍擊慘案。

不少人擔人《JOKER小丑》會激發起更多暴力事件出現。（《JOKER小丑》劇照）

2012年奧羅拉槍擊事件最轟動

要數受「小丑」啟發的最轟動罪案，相信是2012年奧羅拉槍擊事件。24歲的白人槍手James Holmes身穿全副武裝，包括防彈頭盔、戰術防彈背心、戰術手套及防毒面具等，購票進入奧羅拉商場世紀電影院第九放映廳，向觀眾亂槍掃射，並投下一枚催淚彈。當晚，電影九號影院正舉行《蝙蝠俠—夜神起義》（The Dark Knight Rises）首映。

借「小丑」名義發動襲擊，當中最轟動莫過於2012年發生的奧羅拉（Aurora）槍擊慘案。（Arapahoe County District Attorney's Office 網上擷圖）

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雖然當晚槍手身穿全副武裝，但有逃過一劫的倖存者表示，「雖然他穿着古怪，但其他人只認為他是為電影而打扮，純粹一惡作劇。直到他開始放煙霧，並用開槍。」最終槍擊案造成12人死亡，70人受傷。

當時24歲的白人槍手James Holmes在《蝙蝠俠—夜神起義》首映時發動襲擊，最終槍擊案造成12人死亡，70人受傷。（Getty Images）

根據兩名聯邦調查局探員指出，James Holmes將他自己的頭髮染成紅色，並在襲擊中聲稱他自己是「小丑」。警方當時戲院後的停車場將他拘捕，據當時報導指出，他當時在其座駕旁邊遭，並沒有作出反抗。當時他向在場的警員供稱，其寓所內放置了爆炸裝置，最終迫使他住所附近的居民撤離。

James Holmes犯案時聲稱他自己是「小丑」。（Getty Images）

James Holmes被捕後，當局花上3年時間調查他是否受精神病影響而犯案。最終在2015年7月16日，裁定James Holmes二十四項一級謀殺罪、140項一級企圖謀殺罪及一項藏有爆炸裝置罪罪名成立，他獲判不得假釋的無期徒刑，但免除了死刑。

華堅馮力士在《JOKER小丑》的演出獲得不少讚賞，但同時卻有人擔心小丑會激發更多暴力。（《JOKER小丑》劇照）

夫婦二人扮Joker在拉斯維加斯亂槍掃殺

除此之外，在2014年，Jerad Miller及其妻子在內華達州拉斯維加斯亂槍掃殺，最終兩名警員及一名市民死亡，而兩人在逃避追捕時亦吞槍自殺。據當時報導表示，兇手之一的Jerad Miller身穿小丑裝扮，並在行兇前在YouTube上載了一條短片，宣讀其殺人宣言「我想成為戰爭的發動者，不只是每天的恐怖分子，我想炸毀整個國家。」

Jerad Miller及其妻子在2014年於拉斯維加斯發動襲擊，有指當時Jerad Miller身穿小丑裝扮。兩人最後在逃避追捕時，吞槍自殺。（網上擷圖）

2016年，當年14歲的Braydon Heather在加拿大Edmonton遇襲，當時襲擊他的是一位只有15歲的男孩。當時Braydon Heather的口被該名男孩割開成小丑笑容，跟希夫烈格（Heath Ledger）當年在《蝙蝠俠—黑夜之神》（The Dark Knight）時的小丑樣貌一樣。除此之外，Braydon Heather的下巴骨折，拇指被切走，上半身和頭顱嚴重受創。

Braydon Heather的嘴巴被割成跟《蝙蝠俠—黑夜之神》小丑一樣。（CBC 網上擷圖）

同年，英國一名14歲女童把她自己的嘴巴割成小丑一樣，露出笑臉，並引誘朋友到一所僻靜的學校，然後把朋友刺傷。最後該名女孩被捕，她當時向警方供稱「人們把這歸咎於小丑或1999年發生的科倫拜校園事件。他們沒有啟發我，而是鼓勵了我。」

據了解，她在行兇前向另一位朋友發送一條訊息該，指「如果計劃失敗，我會說我內心有聲音驅使我這麼做。」當時控方律師指出，這名女孩沉溺於連環殺手及《蝙蝠俠—黑夜之神》。最終，她承認非法傷害她人身體及在學校內藏有刀片而被判有罪。所以當《JOKER小丑》上映，有人擔心電影會激起更多暴力事件。