陀槍師奶x新紮師姐影評：女警擔正發雌威！李聖經查案撞板放笑彈

一般以警察為題材的南韓電影，大多數都是以男性為主，相對以女性為主題的同類電影則比較少，腦海裡似乎就只會想到郭在容執導，全智賢主演的《野蠻師姐》（내 여자 친구를 소개합니다）。該片主要以愛情為主軸，忽略了「陀槍」的感覺。是夜觀看這部由南韓導演鄭多元執導的最新電影《陀槍師奶 x 新紮師姐》（걸캅스），分別以兩位「過氣」與「撞板」師姐，如何從撞板中能夠破案！輕鬆喜劇的處理手法、演員們生動風趣的演繹，反映女性在南韓社會的不平等地位。

《陀槍師奶 x 新紮師姐》片故事講述曾經在警界叱吒一時的傳奇陀槍幹探美英（羅美蘭 飾），隨著時日的過去，她的身份由女幹探變成民事投訴科的小職員，但心裡仍然有一團幹探的火，希望可以繼續破大案。新紮師姐智惠（李聖經 飾）終日搞出個大頭佛，頭頭碰着黑，最終因為一次的案件再次遇上意外，又被調到了投訴科。她們既是同事，又是兩姑嫂的關係，二人在家經常狗咬狗骨，火星撞地球。一天，一名少女報案後，卻被車撞至重傷，後來得知她是被昏迷後強姦的受害者，嫌疑犯更把她的受害過程放上網，然而這宗案件卻不被其他部門受理…美英與智惠為了保護受害的女性，決定要追查案件，把嫌疑犯緝拿歸案！

按圖睇《陀槍師奶 x 新紮師姐》精彩劇照▼

+ 6 + 5 + 4

南韓有不少以輕鬆幽默的喜劇元素為題材的警匪電影，前陣子的《炸雞特攻隊》（극한직업）便是一例，但是電影的主線都是以男性為主，女角則只是擔任配角。《陀》片可算是比較少有機會看到的女性警察為題材的南韓電影。故事的設定頗為簡單，本來是姑嫂關係的美英與智惠，不約而同地在投訴科工作，後來遇上一名突然受重傷的少女，得知迷姦命案的發生，二人後來便合力一齊儆惡懲奸，把真兇緝拿歸案！

電影開始之初，已經充滿強烈的喜劇感，貫徹了南韓喜劇電影的調子。影片中以較多的篇幅，描寫調查案件的過程，兩位女角經常在調查過程中「撞板」，但仍然不屈不朽的去調查事件的真相，一直追查兇手的犯罪證據。

兩位女角經常在調查過程中犯下哭笑不得的失誤▼

+ 8 + 7 + 6

整部作品的節奏明快緊湊，顯出故事的生動風趣格局，劇情有驚喜，當中的情節亦不乏對於今天社會的時弊諷刺暗喻。警隊調查案件的態度，巧妙地跟今日社會的情況不謀而合，相信這個題材會切合不同的地域區，因為這是持續面對的問題。故事本身比較薄弱，很多細節令人早已猜到過後的故事發展。惟導演處理兩位主角時幽默感十足，滿載笑料，飛車動作的情節亦看得咬牙切齒，不少的高潮起迭，為電影生色不少。

《陀》片主要是以女性係主線發展，從電影的開端就把女主角美英的英姿，還有一同調查案件的智惠，以及協助她們的玫瑰等等突顯，女角成為了電影的主軸，男角則只是配角。被她們追捕的兇手，甚至是沒有衝勁懶散的警察。從故事的設定裡，顛覆現實南韓社會的男尊女卑與平等的狀況，女性成為主導，展現了女性在今天社會的地位與重視。

片中主要的女演員表現均為驚喜，兩位主要女角羅美蘭與李聖經的演出充滿喜劇感，表現收放自如，而她們在片中多場的同場演出，擦出強烈的合作火花（《陀槍師奶 x 新紮師姐》劇照）

片中主要的女演員表現均為驚喜，兩位主要女角羅美蘭與李聖經的演出充滿喜劇感，表現收放自如，而她們在片中多場的同場演出，擦出強烈的合作火花。另外，在片中演出玫瑰的秀英，角色既是顯眼，加上她的角色造型，同樣突出。

《陀槍師奶 x 新紮師姐》片整體具有動作、喜劇與青春類型的豐富元素，整體節奏明快，娛樂性豐富，輕鬆幽默的處理，描寫今天社會的寫實現象，縱使電影的故事表面是喜劇的設定，但骨子裡卻帶出嚴肅的命題，揭露了女性在社會的不平等對待，卻又借片中的女警形象，展現出今天社會女性的重要性和地位。觀畢後，腦海裡勾起了舊日以女警為主題的港產片《霸王花》，兩者雖不能相提並論，但同樣地展現出女警的英姿。

按圖看更多《陀槍師奶 x 新紮師姐》劇照▼

+ 10 + 9 + 8

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​