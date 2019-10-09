星際任務影評：英名片名藏玄機？拉丁諺語「Ad Astra」意思竟是…

英文片名Ad Astra（To the stars前往星際）是一句很有名的拉丁文諺語，全句應為Per Aspera Ad Astra（前往星際是艱難的Through the hardships to the Stars），意指借代世間所有困難的事物，當然在看過電影之後，我們能夠透悉引用這句諺語的原意，不僅前往星空是困難的，逃離孤獨也是困難的。

既然引用了拉丁諺語，代表導演James Gray所希冀傳達的文學藝術性，讓這部電影有意無意在近年的眾多科幻電影中，轉化成為反向的《引力邊緣》（Gravity），隻身一人踏上孤獨的太空旅程，或許是想在終點找到答案吧，中文片名意即為救援，除了救父親之外，也像是救自己。

英文片名《Ad Astra》（意即前往星際）是句有名的拉丁文諺語。（《星際任務》劇照）

《星際任務》（Ad Astra）在一連串的叨叨絮念當中，帶領我們進入了外太空，也更像是男主角Roy（畢彼特飾）的心靈探險，浩瀚無垠的星空沒有止境，舉目無光，從太空頭盔望出去僅是一片闃黑，我們也彷彿陷入那漂浮失重的太空艙，時間與空間不具備任何意義，連呼吸都顯得喧囂。

近代所有的太空電影幾乎都有《2001太空漫遊》（2001: A Space Odyssey）的影子，《星際任務》的細語呢喃莫過於此，只有自己聽得到的心事，對於父親的無情離別，自己延續至父親的沉默，乃至於成為一個無愛之人，人潮擁擠裡卻不自在，生活也成了一種包裝，不知道跟誰說，也沒辦法說。

近代所有的太空電影幾乎都有《2001太空漫遊》的影子。（《2001太空漫遊》劇照）

+ 6 + 5 + 4

只是《星際任務》從一連串的近未來想像，人類已在外太空有基本據點，從一開始的月球、火星再獨自到了海王星，月球上遇到爭奪資源的盜賊，火星上則被靈長類反噬，自詡為萬物之靈的人類，到了整個宇宙，原來也只不過是動物的一種，正待Roy到了海王星之後，遇到偏執狂亂的父親，突然對終其一生的恐懼有了答案。

這一趟旅程，究竟是尋父還是弒父呢？

導演James Gray曾在訪談時論及影響自己一生最重要的電影是《現代啟示錄》（Apocalypse Now），影響他開始拍電影的契機。而當我看到《星際任務》這一段父子交談的戲時，有瞬間我看懂了整部電影的意涵，不是《2001太空漫遊》，其實是《現代啟示錄》的太空版，當年的Benjamin奉命「制裁」已失去控制的上校Walter，卻展開了一連串猶如煉獄般的自我修練，不過《星際任務》顯得溫柔多了，在這趟旅程的多次狂亂及孤獨之後，他還是找到了自己的答案。

導演表示影響自己一生最重要的電影是《現代啟示錄》。（《現代啟示錄》劇照）

+ 3 + 2

要到孤獨的極致，才能體會到群居生態的可貴？我其實不認為《星際任務》意圖給出答案，在片尾那場巨大的爆炸中，讓Roy獲得了新生，傳聞宇宙也是在一場爆炸中誕生，從那時開始，星辰與銀河，都各安其位，也有了生命，有了你我。

《星際任務》的結尾或許過於樂觀，但全片不失於自我探索心靈的佳作，我們也隨著Roy的探險開始思考著自身的生活，想要擺脫孤獨，都來自於片中宇宙歷程的各種生死一瞬間，就像佛家天台宗有云「一念三千，萬法唯識」，再怎麼漫長的時間洪流，也不過一時半刻的體會，這讓整部電影都提升到哲學化以及文學化的思考，相當厲害，很好看。

《星際任務》是部自我探索心靈的佳作。（《星際任務》劇照）

+ 13 + 12 + 11

【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】