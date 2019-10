星際任務影評：英名片名藏玄機？拉丁諺語「Ad Astra」意思竟是…

英文片名Ad Astra(To the stars前往星際)是一句很有名的拉丁文諺語,全句應為Per Aspera Ad Astra(前往星際是艱難的Through the hardships to the Stars),意指借代世間所有困難的事物,當然在看過電影之後,我們能夠透悉引用這句諺語的原意,不僅前往星空是困難的,逃離孤獨也是困難的。