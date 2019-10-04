【JOKER小丑．影評】連蝙蝠俠也變得微不足道　最醜惡的英雄故事

牡丹雖好，都要綠葉扶持，過往小丑跟蝙蝠俠是不可分割的共生體，沒有小丑的大奸大惡，哪來蝙蝠俠的正義？ 然而《JOKER小丑》告訴觀眾，沒有人天生是配角，小丑也有自己的故事、屬於自己的位置，配上華堅馮力士（Joaquin Phoenix）的神級演出，幾乎反客為主，渴望這個歇斯底里的人物能夠主宰社會，畢竟戲裡戲外的世界，似乎更需要這麼一個狠角去顛覆一切。

歧視大概是最難改變的惡習。（《JOKER小丑》電影劇照）

社會的錯？

男主角變成Joker以前只是一介平民Arthur Fleck，一個失意的廢中，單身寡佬、家有病母、工作不順，明明沒犯錯卻被當作過街老鼠，在吏治敗壞的葛咸城裡，是死在街頭也沒人關心的一顆微塵。

Arthur Fleck也許只是比較倒楣的一個人物，世上有千千萬萬個同路人，但不是每一個都可以得到救贖。（《JOKER小丑》電影劇照）

但沒有人天生就應該被剝削、忽視及冷待，Arthur自小聽從母親的教悔，當一個Happy Boy去逗人開心，往後家訓更變成職業，靠做出租小丑為生，夢想是成為棟篤笑匠，一直逆來順受地生活著，可惜這個社會的憐憫沒有找上他，面對一次又一次打擊，認清事實的Arthur漸漸走上一條讓他解放的不歸路。

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呢一個Moment要爆

《JOKER小丑》沒有令人熱血沸騰的劇情，整個觀影過程就像吹氣球一樣，等待主角在哪一個Moment會爆，沉重、壓抑，又帶點緊張與興奮。明知小丑始終會步向瘋狂，究竟哪一個原因才是導火線？這部電影告訴大家，事情不是一朝一夕的，成長背景、周邊人事，甚或整個局勢，都在影響每一個人，看似微不足道的人或事，爆發起來足以波及整個社會，導演想說的不是虛構人物故事，而是活生生的真人真事。

華堅馮力士的小丑，是個有血有肉，會喜怒哀樂的人物，跟前人比較實在不公平。（電影劇照）

怯就輸一世

面對超級英雄電影的審美疲勞，《JOKER小丑》無疑是一杯解膩的熱茶，可回甘是相當苦澀，你也許會代入不同角色，冷眼旁觀的人、無情白眼的人、裝作善良的人，但就是不想當Arthur，一個被社會邊緣化的Loser，不想寂寂無名地從社會上消失，物極必反的簡單道理，永遠都套用得著，失敗如Arthur都渴望掌聲，住公屋有錯嗎？令人絕望的不是眼前的失敗，而是永遠被標籤著失敗。

Underdog翻身的故事永遠令人興奮，但《JOKER小丑》的結局沒有振奮人心的感覺，倒是一種攬炒的心態，你輸我便贏，真實得令人心寒，唯一鼓舞的是，不放棄的確是能看到奇蹟，哪怕是變成蝙蝠俠般的英雄，還是醜惡但真實的小丑，都叫萬人景仰。