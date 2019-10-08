攀登者影評：徐克為愛國片注罕見俠氣　吳京章子怡談情卻搶晒Fo？

世上無難事，只要肯登攀。

+ 8 + 7 + 6

在電影《攀登者》中，看到這句當年媒體用以讚頌中國國家登山隊的詩句時，在戲院裡的內地觀眾，大概都會不自覺熱淚盈眶。電影片尾字幕所展示的真實影像資料，則更讓人忍不住心中澎湃的民族自豪感。

與以往美國或是日本拍攝的攀登珠峰的登山冒險類電影不同，《攀登者》並不是關於一位英雄對自然的挑戰與征服，而是一群普通人在艱難的年代，對國土尊嚴的捍衛。

珠峰上逼近人類極限的惡劣氣候，加上60、70年代特殊的歷史時期，在自然環境和社會環境的雙重「絕境」下，《攀登者》當中有的，是一種在主旋律電影中並不常見的「俠氣」。尤其在片中幾次雪山遇險的危機時刻，鏡頭的調度和剪輯，將生死一線的緊張感放到最大。此後角色或死或生，對觀眾都會是一次情感上的衝擊。

珠穆朗瑪峰（視覺中國）

作為國內首部呈現中國登山隊兩次從北坡登上珠峰這段歷史的影片，《攀登者》在題材上是一部冒險片，卻被賦予了傳記片的內核。因此，觀眾對這部電影的內容和表現，都抱有很高的期待。而這份期待，似乎也導致了影片上映後觀眾對其更為嚴格的審視。

信仰的力量，來自英雄的血肉之軀

由於改編自歷史真實事件，《攀登者》在整體劇情上並不具有太大的懸念。在觀眾都知道沖頂能成功的前提下，最後的勝利之前，觀眾的情緒能積累到什麼程度，便是對導演功力的考驗。

與以往美國或是日本拍攝的攀登珠峰的登山冒險類電影不同，《攀登者》並不是關於一位英雄對自然的挑戰與征服，而是一群普通人在艱難的年代，對國土尊嚴的捍衛（《攀登者》劇照）

因此，在集體勝利的背後，有多少人犧牲；1960年無法留下影像的遺憾，實際為登山隊帶來了什麼影響；面對令人畏懼的「神山」，登山隊員們為何毫無畏懼… …這些落在一個個人物身上的戲劇點，都是能調動觀眾，讓他們與人物產生共情的支點。何謂犧牲，何謂信仰，何謂愛國？通過《攀登者》，觀眾都能得出自己的解答。

主角方五洲（吳京 飾）是一個近乎完美的英雄形象，身手敏捷，堅韌不拔，既不屈服於自然，也不會被生活所磨平。然而方五洲的「主角光環」太過耀眼，幾場動作戲中的炫技，甚至一度壓過了在一部傳記片中，所需要的人物真實。尤其是影片一開頭，導演便給其安排了一段在廢工廠高聳的建築物上，不借助任何安全措施，就敢飛簷走壁的動作戲。

但好在，吳京對於如何讓這一類「頂天立地」的英雄落地成為普通人，的確有自己的一套。在「下放」（上山下鄉）時，不管是悶頭往鍋爐裡鏟煤，還是孤獨地借助工廠裏的鋼架鍛煉，方五洲的失意，可說是吳京演技的出彩之處。而最後看着調令，哭得不成人樣，還要大口大口往嘴裡塞麵條的一幕，十足地體現了方五洲作為一個「人」的真實與重量感。

主角方五洲是一個近乎完美的英雄形象，身手敏捷，堅韌不拔，既不屈服於自然，也不會被生活所磨平。（《攀登者》電影片段）

在兩部《戰狼》以及《流浪地球》之後，吳京已經成為了大銀幕上「中國式英雄」的固定形象，由他來完成一些看似不可能的動作，並對「英雄主義」進行詮釋，觀眾還算能夠接受。

張譯扮演的曲松林則像是方五洲的對立面。如果說方五洲對應的是成功，曲松林對應的就是失敗。在一部無法有惡人的電影裏，曲松林和方五洲之間的糾葛、矛盾，成為了貫穿全劇的戲劇衝突。

曲松林這個人物的情感起伏，比身為主角的方五洲要更為劇烈。這種起伏甚至讓他在後期顯得有些偏執，甚至瘋狂。對這種瘋狂，劇情后來強行反轉，讓曲松林不至於成為一個歇斯底里的左傾冒進者。

身體上的傷殘帶來的有心無力，老隊長葬身珠峰的悲痛，以及無力保護攝影機的自責，張譯將這三種情緒融合成曲松林身上一種無私的激進。畢竟，他的出發點不在於個人的榮辱，而在於國家、國人的成就能否成功得到國際社會的認可。

從捍衛國家尊嚴這樣崇高的立意出發，《攀登者》必然會成為雪山之上的一部英雄群像。

然而，電影對於英雄形象的塑造上，卻有意模糊了他們所身在的歷史階段。僅以旁白匆匆交代一筆，就將「英雄」與「現實」相分離，將他們放到了茫茫的雪山之上，試圖在一個對觀眾能造成視覺衝擊的「架空」舞台上，上演一段英雄悲歌。

【攀登者】60年代國家登山隊首度攀上珠峰 世界紀錄竟然有小瑕疵

【叫好叫座】排片總和逾9成 內地三大主旋律電影十一勁收7.9億元

這是非常冒險的做法。如果觀眾對1975年這一時間點沒有相關的了解，也不知道當年的中國處於多麼貧乏的狀態，他們便無法感知到一車車物資和人員背後國家「傾盡所有」的豪氣，以及再次來到珠峰腳下，要為自己和國家正名的方五洲、曲松林所承擔的壓力。

不得不說，是演員對人物心理的揣摩，對人物關係的構造，讓這些人設有些誇張、現實背景模糊的「英雄」，有了能與觀眾產生共情的血肉之軀。

然而，曲松林由極端冒進到冷靜保守的轉變（李國樑之死根本就是一個意外），與徐纓（章子怡飾）由極端冷靜到突然冒進的轉變一樣，都是令人費解的。戲劇衝突的營造更動了人物的性格基因和價值主張，就會顯得刻意。

「黑牡丹」與「徐纓」的作用

不僅是兩段美麗的愛情

就像國慶當天的閱兵式上，出現的氣宇軒昂的女兵方陣一般。承擔重要劇情任務的女性角色，在如今的主旋律電影中不可或缺。

《攀登者》中，也有徐纓（章子怡飾）與黑牡丹（曲尼次仁飾）兩名女性角色。其中，黑牡丹是以中國第一位登上珠峰的女性潘多為原型進行塑造的。歷史上的潘多是一名36歲，已經生了三個孩子的母親。而在劇中，黑牡丹被塑造成一名青春單純的藏族少女，並且與年輕的攝影師李國樑（井柏然 飾）之間，存在模糊而曖昧的情感。

作為九名沖頂者中唯一一位女性，電影並沒有太多地展示其如何受訓，因何被選拔進登山隊，又是怎樣克服與隊友之間在體力上天生的差異、以女子之姿完成登頂的壯舉的，這確實相當可惜。

或許是礙於篇幅，或許是在年輕登山隊員為了隊伍選擇自我犧牲這個情節點上，編劇和導演需要有更豐富的情感表達：既有領導對此的反思，隊友對此的悲痛，還有情人對其的思念。因此，黑牡丹作為「女性」的社會角色，便因劇情需要，高於了其作為「運動員」的角色。

或許是礙於篇幅，或許是在年輕登山隊員為了隊伍選擇自我犧牲這個情節點上，編劇和導演需要有更豐富的情感表達：既有領導對此的反思，隊友對此的悲痛，還有情人對其的思念。因此，黑牡丹作為「女性」的社會角色，便因劇情需要，高於了其作為「運動員」的角色（《攀登者》劇照）

氣象學家徐纓則與主角方五洲之間有一段漫長而刻骨銘心的緣分。與黑牡丹相比，徐纓更像是一個「幕後英雄」，由她所帶領的氣象隊，承擔着隨時向突擊隊通報天氣變化的任務，而其預報的準確性，會對突擊隊隊員的安全產生決定性作用。

電影中一個很重要的主題是：攀登者所「攀登」的，不僅是信仰，還是人生。對於黑牡丹這個角色來說，她攀登的路徑，是她經歷生死，不斷成長的途徑；而對徐纓來說，則是她去理解自己愛人的過程。

氣象學家徐纓則與主角方五洲之間有一段漫長而刻骨銘心的緣分（《攀登者》劇照）

的確，在電影中，兩個主要女性角色都在某種程度上，有對自我的跨越，自我的實現。但不得不說，她們在劇中承擔的主要任務，仍舊是談戀愛。

女性角色是否一定要與戀愛掛鉤？家國之愛與個人之愛如何平衡？在主旋律類型片越來越普遍的當下，這便成為了中國電影人與觀眾熱烈討論的話題。

對於《攀登者》來說，主創想要通過一條感情線，讓這兩個演員能夠在感情碰撞中炸出火花，也是可以理解的。方五洲將登頂珠峰的光榮作為向徐纓求婚的「彩禮」，而徐纓則以奮不顧身的勇氣，去支持方五洲的登頂。這是一種有着「俠骨」的浪漫，作為監製的徐克，不僅讓人看見了他在動作戲上的把握，在這一條感情線上，徐克也同樣讓觀眾感受到了他的價值。

徐纓則以奮不顧身的勇氣，去支持方五洲的登頂。這是一種有着「俠骨」的浪漫，作為監製的徐克，不僅讓人看見了他在動作戲上的把握，在這一條感情線上，徐克也同樣讓觀眾感受到了他的價值（視覺中國）

只是，從最後的呈現來看，兩條愛情線在節奏和篇幅上都存在問題。尤其在沖頂的高潮部分，愛情佔據了過多的篇幅，反而削弱了主旨的厚重。畢竟《攀登者》的核心是愛國，是「為國攀登，寸步不讓」，是被信仰指引的無所畏懼。在這樣的格局下，個人必然是渺小的。在主旋律影片中，「愛國」與「談情」並非不能共存，但其篇幅和呈現手法，卻仍需要主創團隊小心地打磨和斟酌。

【本文獲「影視獨舌」授權轉載，微信公眾號：dusheme】