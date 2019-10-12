90年代奇片《攞命哥羅芳》　落選港姐吳妙儀變脫星後從良

90年代是港產片百花齊放的日子，諗得出或意想不到的題材，都可變成一部90分鐘的電影。 對於熱愛港產片的影迷來說，對1994年上映的《攞命哥羅芳》應該不會陌生，除了故事夠奇情外，有位女演員亦令人留下深刻印象。

當年這部電影面世時，令不少觀眾得知「哥羅芳」為何物。（網上圖片）

《攞命哥羅芳》講述地產公司老闆（連偉健飾）是個好色之徒，亂搞男女關係而令妻子與他離婚，其獸性越走越極端，開始以迷姦女子為樂，後來連男人都不放過，向調查案件的CID施暴，然而天網恢恢，這名色魔最終被繩之於法。片中連偉健向不止一名女子下毒手，其中佔戲較重的由落選港姐吳妙儀飾演。

90年代影圈競爭大，吳妙儀雖有出眾外貌但未能走紅。（影片截圖）

吳妙儀參選1993年度香港小姐，雖然沒有得到名次，憑著出色外型成功殺入影圈，不過她選擇了一條不太好走的路──拍三級片。吳妙儀首部大銀幕作品是《冇警時份》，是一部有些許鹽花的剝削三級電影，她飾演女主角于莉的妹妹，被匪徒強暴後殺死，有裸路演出。

在影壇消失後，吳妙儀曾復出當模特兒，被指五官「進化」。（網上圖片）

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此後，吳妙儀向三級片女星進發，全裸主演《機密檔案之致命誘惑》，雖然豁出去但卻沒多大回報，往後連女主角都冇份，入行兩年拍了10部戲，最後一次拍戲是《尖東老泥妹之四大天后》，也是一部三級片，還好演的是女主角。相隔幾年，吳妙儀忽然以模特兒身份復出拍廣告，仲同陳浩民傳過緋聞，不過近年又再銷聲匿跡。

連偉健在《攞命哥羅芳》的演出相當出色。（影片截圖）

另值得一提的是，飾演強姦犯的連偉健演技入木三分，這個角中有易服癖好，不單好女色，連男人都不放過，其猙獰淫邪的表情相當到肉，看得觀眾心寒。80年代便出道的連偉健，拍過半百部電影，但數不出一部半部代表作。