【心動】金城武梁詠琪巔峰演出　主題曲係最強催淚彈

港產片一向以警匪題材或喜劇見稱，純愛小品產量不多，能夠大紅大紫的更是少之有少，1999年上映的《心動》，可算是七、八十後的經典集體回憶，幾多少女幻想變成梁詠琪，遇上金城武般的浪子，發展一段轟轟烈烈的感情，在導演兼編劇張艾嘉筆下，是個現實中帶點夢幻的動人故事。 20年過去，偶爾聽到林曉培演繹的主題曲，一句「過去讓它過去，來不及，從頭喜歡你」，大家會否忍不住進入角色扮演模式，變成梁詠琪與金城武，傷春悲秋一番？

《心動》當年上映時有口皆碑，票房名列年度第十。（電影截圖）

《心動》的故事其實沒有很大的起伏，可能正是平平淡淡才引起共鳴，梁詠琪飾演的沈小柔是個女校學生，跟好友陳莉（莫文蔚飾）一次偶然之下，遇上熱愛彈結他的重考生林浩君（金城武飾），小柔跟浩君未幾便陷入熱戀，二人保持著純潔的關係，單純地喜歡著彼此，可惜年少敵不過成年的壓力，小情侶走上了分岔路。

梁詠琪與莫文蔚的友情線亦令人大有感觸。（電影劇照）

但兩條線總有再遇上的一天，浩君與小柔在日本相逢，被遺忘的情感又再湧現，已成大人早已沒有枷鎖，以為身跟心都結合了，便可以好好發展，但浩君原來早已成家立室，而對象竟然是跟小柔表白過的陳莉，這段三角關係走過十幾年，依然剪不斷、理還亂。

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張艾嘉說過，《心動》的男主角一定是金城武，據悉當年電影準備開拍時，金城武檔期太滿而沒法接下角色，投資者建議換人，張導就堅持非君不拍：「我寫完《心動》這個劇本，等了10年的時間，直到看到長大後的金城武，我就認定男主角非他莫屬，如果不是金城武來演，那這個電影就失去了意義，如果金城武沒有空，我們就等，他什麼時候有空什麼時候就拍，如果等到金城武老了，那這部電影就不拍了。」

呢個時期嘅金城武，真係有今生冇來世。（電影劇照）

還好男神最終還是演了浩君，一頭長髮、彈著結他的瀟灑模樣，叫一眾少女迷倒，沒有他也許就沒法心動；而當年23歲的梁詠琪也是最佳狀態，兩位站在一起就是一幅畫了，難怪張導在電影結尾加插二人站在草原上仰望的畫面，如此美好的人和事，也許只能存在於電影中，但光與影的結合，不就是讓觀眾造夢嗎？當年青澀、現在已步入中年的觀眾，再次看到這部電影，應該還會有一點悸動。

淺談同性之愛，為電影起了化學作用。（電影劇照）

另不得不提，《心動》的成功亦歸功於主題曲，黃韻玲作曲、編曲配上林夕的詞，一字一句淡淡然卻叫人心痛，現實中林曉培的經歷亦如電影般戲劇性，除了《心動》，一首《娃娃愛天下》唱到街知巷聞，2007年在事業高峰時酒駕撞死人，花了很長時間才慢慢重新投入演藝工作。