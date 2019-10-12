瑞典「最靚仔女模」驚艷全球　成功殺入影圈擔正做主角

今時今日想成名有好多方法，來自瑞典的模特兒Erika Linder憑著天生「雌雄同體」的外形，成功出位仲殺入影圈當主角，有影迷更大讚她擁有巨星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）的迷人眼神，但穿起女裝又變返氣場十足的型女，當真男女通殺！

無論男裝定女裝都咁殺食。（Erika Linder instagram）

現年29歲的Erika Linder，出生於瑞典中東部斯德哥爾摩省的Sundbyberg市，早於14歲時在欣賞演唱會期間被星探發掘，力邀成為模特兒，不過年紀太輕的她拒絕了。直至2011年，Erika Linder終於成為專業模特兒，第一份工作是為雜誌《Candy》拍照，她扮成年輕時的里安納度狄卡比奧，帥氣之極引起模界關注，亦開拓出其獨有的跨性別造型風格。

女裝冇違和感。（Erika Linder instagram）

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人氣急升的Erika Linder獲當紅女歌手Katy Perry相中，出演其歌曲《Unconditionally》的MV，往後為各大頂級品牌拍廣告，常以男裝示人，吸納了大批粉絲。到2016年，Erika Linder更獲得演出電影的機會，在加拿大電影《Below Her Mouth》擔正，與另一位女主角發展出一段同志愛，戲中更有大膽演出。

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呢個眼神真係殺死人，Erika Linder有個男藝名叫Richie Phoenix。（Erika Linder Instagram）

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可是Erika Linde之後再無演出電影，專心模特兒工作，近年更頻頻以女裝示人，粉絲對於她「轉換性別」都欣然接受，仲大讚她不論男裝或女裝都能夠完美消化，是不可多得的模界人才。