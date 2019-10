2013年上映的迪士尼動畫《魔雪奇緣》(Frozen)熱爆全球,除拿下奧斯卡最佳動畫外,主題曲《Let It Go》更成為全球大人與小朋友朗朗上口的作品。 相隔6年,續集《魔雪奇緣2》將於下月面世,昨日(30日)官方發放新主題曲《Into The Unknown》的試聽,究竟新歌是否一樣洗腦?

《魔雪奇緣2》能否超越第一集?(預告截圖)

從片段中聽到,《Into The Unknown》的旋律比《Let It Go》更激昂,為「Elsa」配音的Idina Menzel再次負責獻唱主題曲,大騷強勁高音。而歌詞就講到「Every day's a little harder, as I feel my power grow」,Elsa再次展示其力量,配合返續集的劇情。

更多預告截圖

《魔雪奇緣2》講述首集故事發生3年後,Elsa受到魔法森林的神祕召喚,前去尋找她擁有冰雪魔法的緣由。而妹妹Anna為了幫助Elsa尋找到過去的答案,決定伴隨Elsa踏上危險重重的旅途,一路上保護好對方,並且要再度拯救他們的王國。