【蜘蛛俠】迪士尼女星自薦演Gwen Stacy　網民：靚絕MCU！

Sony Pictures日前宣布與Marvel Studios和解，湯賀蘭（Tom Holland）版本的蜘蛛俠不用脫離MCU，對影迷來說可謂天大喜訊。 既然避過一劫，係時候繼續籌備《蜘蛛俠》第3集，之前有眼利影迷發現《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）有疑似Peter Parker初戀女友Gwen Stacy的身影，近日有位美女就忽然自薦扮演這個角色，難道又有玄機？

Dove Cameron的Instagram有超過3000萬名追隨者，近年走性感路線更惹人注意。（Dove Cameron Instagram）

點撃下圖睇睇Dove Cameron有幾靚

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相信香港觀眾對Dove Cameron這名字沒甚印象，但她在美國是位人氣甚高的迪士尼女星，Instagram追隨人數高達3160萬。眼見同門的Zendaya已成為《蜘蛛俠》電影中Peter Parker的正牌女友，亦因為加入MCU而人氣大增，難怪Dove Cameron日前接受媒體訪問時，被問到想成為哪個超級英雄，她會如此回答：「我諗好多個角色已經有人演了，我希望可以演Gwen Stacy…或者一個反派。」

Dove Cameron在《神盾局特工》的戲份不多，但冷艷造型引起不少注意，更有網民將她與黑寡婦作比較。（《神盾局特工》劇照）

其實Dove Cameron本身已經是Marvel影視作品的一份子，她曾於劇集《神盾局特工》（Agents of S.H.I.E.L.D.）中飾演Ruby Hale，今年亦為《Marvel Rising》動畫系列的Gwen Stacy配音，憑著其金髮美女形象，絕對有條件飾演真人版Gwen Stacy。有不少網民都表示歡迎Dove Cameron加入，更謂她有可能是靚絕MCU的新人物。

重溫歷代Gwen Stacy