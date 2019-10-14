Marvel總裁籌備新版《星球大戰》　呢幾位Marvel重要演員都想參演

在上月底，外國傳媒《Hollywood Reporter》報導，Marvel Studios總裁Kevin Feige將會協助迪士尼及Lucasfilm製作全新《星球大戰》（Star Wars）電影。 當時甚至有內部人士指出，在MCU飾演Marvel隊長的貝兒娜森（Brie Larson）據報已獲Kevin Feige接洽。近日，再多一位Marvel演員表態，自薦想參演新版《星球大戰》，莫非想把MCU複製到《星球大戰》。

《星球大戰：天行者崛起》完結後，《星戰》將由Marvel Studios總裁Kevin Feige開啟新一章。（《星球大戰：天行者崛起》劇照）

將於今年12月中上映的《星球大戰》系列電影第九部曲《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker）是《星球大戰》後傳三部曲最終章，意味著這部電影完結後，Kevin Feige的任務將會是開啟全新的《星戰》時代。在消息傳出不久，當時盛傳「Marvel隊長」貝兒娜森將會加入新版《星球大戰》，並已獲Kevin Feige接洽，唯目前仍未有官方確認。

有外媒指出，Kevin Feige已經接洽「Marvel隊長」貝兒娜森。（Brie Larson Twitter 圖片）

沒想到，消息傳出不足一日，連「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）都想再跟Marvel Studios總裁Kevin Feige合作。他當時在其Twitter上貼出Kevin Feige將會負責製作新版《星球大戰》的新聞，並自薦想參與演出。

「美國隊長」基斯伊雲斯都希望成為新版《星球大戰》其中一份子。（Chris Evans Twitter 擷圖）

雖然兩位MCU主要演員都未獲官方確認加入新版《星球大戰》電影，但「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）都「唔執輸」，他在出席ACE漫畫展時透露，希望有幸能夠參與新版《星球大戰》。他指出：「我很樂意成為新版《星球大戰》一份子，我不肯定是否有很多人說他們不想成為《星球大戰》其中一份子，但你知道我與大部份人一樣，都是看《星戰》長大的。」他還稱，如果能獲參與《星球大戰》，這絕對是粉絲體驗：「這跟演員不同，這是粉絲的體驗，這對於我的演藝事業會是一件有趣的事。」

「雷神」基斯咸士禾夫都希望可以參演新版《星球大戰》。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）