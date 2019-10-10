【Marvel】外媒爆MCU終引入超級英雄Nova　連演員都已經揀好？

隨著《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）落幕，Marvel電影宇宙即將踏入第四階段。然而第四階段首部作品的《黑寡婦》（Black Widow）要等到明年4月尾先有得看，但Marvel Studios已開始為第五階段作準備。日前《MCU Cosmic》指出，粉絲最期待的超級英雄將在第五階段登場，而且連演員都找到了。

《蜘蛛俠：決戰千里》後，Marvel電影宇宙正式踏入第四階段。（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

消息來自專門發放Marvel電影資訊的《MCU Cosmic》，他們日前報導，粉絲期待已久的超級英雄Nova將會聯同已公布的幽靈刺客（Blade）、神奇4俠（Fantastic Four）及異變人（Mutant）等，齊齊在第五階段一同亮相。然而該報導亦補充，指如今Marvel Studios已開始作出籌備，或者Nova有機會在第四階段尾驚喜現身，最大機會相信是在第四階段收官作品《雷神奇俠4》（Thor: Love and Thunder），皆因在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）時，雷神與銀河守護隊齊齊離開了地球，或者為找尋Nova作好準備。

明年4月上映的《黑寡婦》是Marvel電影宇宙第四階段的首部作品。（IMDb 圖片）

消息傳出一日後，有外國傳媒再披露飾演新超級英雄Nova的演員已經確定。在成為超級英雄前，Nova原名是Richard Rider，是一名在紐約長大的平凡高中生。某天，他突然獲Nova Corps倖存的最後成員Rhomann Dey選中，成為取代他自己的人。他之後把一套盔甲給予Richard Rider，卻沒有明確交代如何使用。自此Richard Rider成為超級英雄Nova，與蜘蛛俠及雷神並肩作戰。至於哪位演員飾演Richard Rider，最新說法是在《移動迷宮》（The Maze Runner）系列電影，飾演湯瑪士的戴倫奧拜恩（Dylan O'Brien）。

粉絲期待已久的超級英雄Nova正將加入MCU。（Marvel Comics）

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然而有其他外國傳媒指出，Marvel Studios希望找一位曾在基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）作品上出現的演員出任Nova。據了解，相信暫時只有兩位《鄧寇克大行動》（Dunkirk）年輕演員Harry Styles及Fionn Whitehead，能與戴倫奧拜恩一較高下。

有指《移動迷宮》男星戴倫奧拜恩將會飾演Nova。（《移動迷宮》劇照）

其實曾經有傳聞指出，Marvel Studios曾計劃在《銀河守護隊》及《銀河守護隊2》引入Nova。之後，亦有傳出在《Marvel隊長2》中介紹Nova。至於Nova會最先出現在哪部電影中，目前有仍未有定案。