《爆血新婚夜》《失蹤罪》《訪．嚇》　6部睇完寧願一世單身電影

最近讓小編最期待的電影就是《爆血新婚夜》（Ready or not）了！然而，睇完這部戲之後就連恨嫁恨結婚的心情都被影響了，深怕新婚之夜的當晚，另一半的家人找你玩捉迷藏。以下整理了六部電影，準備要來打消你想結婚的念頭！

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1. 失蹤罪 Gone Girl

一對夫妻在他們結婚五周年紀念日當天，丈夫Nick（賓艾弗力 飾）發現他美麗的老婆Amy（Rosamund Pike 飾）從家中無故失蹤。為協尋出Amy的下落，親友及眾人展開了深入搜索，但漸漸發現一些不尋常的線索。

在警方和媒體日漸高漲的壓力下，Nick漸因一連串的謊言、騙局以及展露出的奇怪行徑，開始令眾人起了疑心，讓案情變得撲朔迷離，越來越不單純，究竟Amy的失蹤是Nick所為？還是幕後真兇另有其人？

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2. 監護權爭戰 Custody

故事敘述Miriam（Léa Drucker 飾）與Antoine（Denis Ménochet 飾）的婚姻已走到盡頭，但他們對細囝Julien的監護權卻難以妥協，夾在失和父母親之間的他，處境尷尬艱難。

Julien被迫面對心愛母親的傷痛、及父親不可預知的情緒轉變，而試圖阻止最壞情勢發生，但隨兩者對峙情勢逐漸升級緊張，這場爭奪戰也逐漸脫序失控...

3. 秘戀 Secret Obsession

她什麼都不記得，連自己的另一半都忘了。不過丈夫仍對她照顧有加，但是哪種照顧？就不得而知了。

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4. 訪．嚇 Get Out

一名住在紐約市的非裔美國攝影師兼藝術家Chris（Daniel Kaluuya 飾），他和白人女友（Allison Williams 飾）交往到覺得可以進入下一個階段，便決定到她父母家共度長週末順道「見家長」。Chris一抵達位於紐約上州鄉村的女方家中，就開始覺得一切都不太對勁。他發現好幾名黑人男性在同一個郊區失蹤，這才理解到自己的疑神疑鬼並非沒來由。本來一個平凡無奇又不得不跟人陪笑的週末，急轉直下走向瘋狂、嚇人、刺激但又好玩的結局…

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5. 他媽的完美女友 A Horrible Woman

Rasmus第一眼看到Marie，就認定她是自己的真命天女，他們火速陷入熱戀，更進入甜蜜的同居生活，讓身旁好友都豔羨不已。Marie住進來後，改變了Rasmus愛吃垃圾食物的習慣，還提升家中擺設的品味，認為不必要的東西可以通通丟掉，包括Rasmus收藏多年的CD... 當然跟兄弟們鬼混的次數要減少，萬事要以兩人為優先，Marie認為這是通往幸福的必經過程，但Rasmus卻開始質疑自己，而已經成家的兄弟們也只能含淚安慰他：「愛就是恆久忍耐...」

6. 爆血新婚夜 Ready or Not

劇情描述Grace嫁入一個以桌遊發跡致富的豪門：拉多馬斯家族（Le Domas family），但這個家族有個怪異的傳統，就是每當家族有新成員加入，他們必須參與家族的傳統遊戲，從一疊牌中抽出一張被指定的遊戲。剛入豪門的Grace完全在狀況外，直到新婚之夜，他的新婚丈夫 Alex才告訴她這個傳統。

面對這詭異的一家人，Grace就在半推半就的情況下配合演出，萬萬沒想到自己抽中最可怕的「捉迷藏」遊戲——她需要在天亮前安靜躲在這豪宅某處不被發現，但遊戲並不如表面上看來單純。遊戲開始沒多久後，Grace就驚恐地意識到，這是場致命的血腥獵殺遊戲，而她就是獵物。在生理與心理上都被推到極限的狀態下，Grace必須拿出渾身解數，她不只要存活下來，並且要全力反擊！

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