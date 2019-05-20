【過春天影評】一半寫實一半戲劇　內地導演營造跨境港味全靠剪接

近年水貨客在香港的情況日趨嚴重，尤其是多年前智能電話推出後，因應市場的需要，水貨客把電話大量從香港送到內地轉而出售，從中獲取利潤，影響了整個市場。是夜觀看的這部由中國女導演白雪首部執導的劇情長片，透過水貨這題材的主線，道出了兩位少女的友情，以及中港兩地之間的生活問題。《過春天》（The Crossing）現實的社會現象，流露着少年的殘酷與迷茫，導演與演員表現稱職，展現出獨特的青春氣質。

+ 7 + 6 + 5

《過》片故事講述在深圳與母親定居的劉子佩（黃堯飾），每天如常過境乘搭火車回校上學，她在班中唯一的朋友陳頌兒（Jo）（湯加文飾），二人情如姊妹，並且決定一起去日本旅行看雪。為了籌備更多旅費，佩佩兼職打工賺錢。後來，Jo介紹他的男友阿豪（孫陽飾）給佩佩認識，因為阿豪的關係，讓她認識了水貨集團首領花姐（江美儀飾），得知每一次走水貨能夠賺取很多錢，於是她便決定冒險走水貨…

「過春天」，是指水貨客把貨品安全過關交貨的術語，電影裡有不少的情節，交代阿豪與佩佩等人把貨品從香港送到深圳交易，回應電影的主題。導演白雪以平實的鏡頭處理，展現真實的社會狀況，反映今天仍不少人亦透過這方法來賺錢，刻下就想起《非同凡響》中珈豪當水貨客賺錢的情節，當然那只是一段故事的情節，卻跟以這為主題的《過》片略有不同。

《過》片是導演白雪首部編導的電影作品，首部作品就瞄準香港與中國之間的關係，反映社會的現實。電影以水貨這主題貫穿整部作品，透過佩佩與Jo二人的友情，呈現着兩地之間的生活差異，以及貧與富的互相矛盾。影片的前半部份較為寫實，以簡潔的篇幅描寫佩佩的日常，遊走中港兩地的她，跟Jo二人已安排好的旅程，Jo沒有因為佩佩的身世而遠離她，反而跟她卻成為了好友，一直保護着她。

+ 5 + 4 + 3

其實，Jo與佩佩就是生活在不同世界的少女，Jo是家境富裕的女子，縱使經常帶着笑臉，表面開朗，但背後卻存在跟家庭之間關係的秘密；佩佩則從表面已看到她一直過着沉鬱生活的少女，父母離異，她跟隨母親在深圳居住，父親在香港繼續生活，「單非」家庭成長的她，一直缺乏完整家庭的成長和照顧，令她只是活在孤獨的生活裡，Jo可以說是為她打開心扉的朋友。

影片的中段部份開始以佩佩帶「水貨」到深圳賺錢的過程，縱使她每天都會走過海關上學與回家，但是當她帶着貨品，再走同一條路之時，感受卻完全不同，展現着她那反覆的心情。但是當她完成第一次的「交易」後，她的心情放鬆，為了賺得更多錢，她的野心就更大，令她也踏上「過春天」的路。相對於前半部份的寫實，後半部份則較為戲劇性，故事亦顯出了劇情的起伏，利用剪接舖排着電影的節奏感。

+ 3 + 2

雖然《過》片是白雪首部編導的作品，不過她於電影的整體導演技巧表現純熟，劇情的舖排流暢，明快的剪接捕捉着香港都市的急速步伐。除此以外，白雪透過她的身份與視點角度，觀看香港的人和物，呈現出不同的觀點，在她的鏡頭下，展現着香港的大街小巷、車水馬龍、美麗夜景等等。

電影中有兩場戲印象十分深刻，第一場是佩佩於餐廳外看着正在進餐的父親，玻璃窗上倒影着佩佩看着父親，而她的父親則在餐廳內回望着她，形成兩者間接的對望；另一場則是佩佩與阿豪把「貨物」包在身邊上時，二人的身體不經意地貼近，鏡頭下呈現着一份沒有纏綿的曖昧。

除了導演的個人執導表現之外，演員的演出亦是不得不稱讚，三位主要的演員 — 黃堯、孫陽、湯加文的表現均為突出，他們在片中演出自然。飾演佩佩的黃堯，她把其角色的沉鬱與含蓄的性格表現準繩，收放自如，神髓充分展現出角色的神髓，令人眼前一亮。

演出阿豪的孫陽，他的演出則較為內斂，整體的演出表現不俗；飾演Jo的湯加文，相對於前兩者的角色，她的角色性格較為開朗，演出真情自然。三者之間形成的對比，突顯出他們對於角色的掌握，讓他們有更多的發揮空間。除了三位新人之外，片中亦有演出經驗的廖啟智與江美儀演出，分別表現出角色的神情，為影片生色不少。

除了三位新人之外，片中亦有演出經驗的廖啟智與江美儀演出，分別表現出角色的神情，為影片生色不少（《過春天》劇照）

《跨》片以水貨客這素材的主軸，引申着單非家庭與跨境兒童的問題，透過青春片的電影格局，刻畫着今天社會的現象，從而讓觀眾有多一點的思考空間。片中的佩佩、Jo、阿豪生活在不同的環境裡，他們以自己的方式去實現自己的理想，但是… 現實就是殘酷，就如佩佩的生日願望，「希望香港可以落雪」，生活滿懷憧憬的她，縱使願望未能達成，在她心裡就就只能默默的等待，渡過青春的每一天。

現實就是殘酷，就如佩佩的生日願望，「希望香港可以落雪」，生活滿懷憧憬的她，縱使願望未能達成，在她心裡就就只能默默的等待，渡過青春的每一天（《過春天》劇照）

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