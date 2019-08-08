【Netflix】稱受撒旦指示搶劫變謀殺　兩犯案者獄中自白犯案經過

「撒旦想要他們的靈魂」，這句話是來自德州最年輕的死囚Miguel Martinez。當時17歲的他，在1991年聯同只有16歲的Miguel Venegas，聲稱受撒旦指示殺死三名男子，Miguel Martinez在2002年時獲改判終身監禁。 去年播出的Netflix紀錄片《我殺人》（I Am A Killer）中，劇組曾到獄中訪問他，重組他們當年殺人的原因及經過。紀錄片日前在部份地區，如英國，正式播出，再次掀起大家的關注。

Miguel Martinez出席聆訊時的畫面。（網上擷圖）

在1991年1月17日，17歲的Martinez與16歲的Venegas到16歲同學Milo Flores位於德州拉雷多（Laredo）的住所狂歡。據了解，三人在屋內飲酒、吸毒及玩電腦遊戲。隨著時間消逝，Venegas厭倦目前所做的一切，慫恿其伙伴都外面搶劫。據了解，Venegas在8歲時相信他自己是「撒旦的兒子」。最終Venegas及Martinez在出發前，先到Flores的車庫內挑選一把刀及一把斧頭來實踐他們的計劃。

雖然Venegas是主謀，但他犯案時只有16歲，最終判囚41年。（《我殺人》劇照）

當晚兩人揀選了一個較為簡單的目標，就是在浸信會工作的33歲牧師James Smiley的住所。據悉，Martinez則為牧師工作。當兩人到達Smiley住所的窗前探頭觀看，發現連同Smiley在內，有3人在屋內。Martinez在紀錄片中回憶「Venegas不像來搶劫，而是好像在執行任務。對他而言，他是為撒旦執行任務。」Martinez續指出「Venegas認為撒旦想要他們的靈魂，我當時都害怕他。」

Miguel Martinez在1992年被判死刑，但十年後改判終身監禁。（《我殺人》劇照）

至於Venegas，他在紀錄片中表示，當她發現屋內有3名人士後，他決定改變策略。他回憶指「一切都改變了，我必須殺死這三個人，我當時我跟自己說要送更多靈魂給撒旦。」他續指出，「曾經有一人醒了，然而他看著我後，又回去睡了，當時我想撒旦在支援我。」

Miguel Martinez（左）曾為牧師James Smiley（右）工作。（《我殺人》劇照）

33歲的牧師James Smiley、20歲的Ruben Martinez及14歲的Daniel Duenez被殘殺。死者的頭骨凹陷，身體被多次刺傷，而屋內的十字架被倒轉擺放。Martinez指出「我記得Venegas殺人後，他拿著刀回望我，好像告訴我現在輪到我了。當時我感到非常差，只想逃離現場。」最終，Martinez對屍體刺了數下，然而走到後院嘔吐。至於Venegas則留在屋內，尋找更多目標。

Miguel Angel Venegas （左）、Miguel Martinez（中）Milo Flores（右）案中三位主角。（《我殺人》劇照）

最終，警方拘捕Martinez，並在1992年被判死刑，使他成為最年輕的死刑犯。至於Venegas，雖然他才是主犯，但他在犯案時仍屬少年犯，所以只被判入獄41年。由於囚犯可能在執行死刑前，要等待好幾年甚至數十年的時間。Martinez在十年後，獲改判終身監禁。而提供武器的Flores，則沒有被檢控。