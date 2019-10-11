改編百年恐怖小說《The Turning》　兩大童星使出勁心寒眼神

由意大利才女導演Floria Sigismondi執導的超自然恐怖片《The Turning》，日前公開首條預告，旋即引起很大迴響。除了兩位童星演員的演出備受矚目外，荷里活著名導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）還為電影擔任執行監製。難怪首條預告出爐後，有影迷直言「我好像等這部電影等了一輩子」，確實讓人非常期待。電影將在美國時間明年1月上映。

《The Turning》由Mackenzie Davis（右）、Finn Wolfhard（左）及Brooklynn Prince（中）主演。（《The Turning》劇照）

《The Turning》改編自美國著名作家Henry James在1898年出版的恐怖小說《The Turn of the Screw》，由《銀翼殺手2049》（Blade Runner 2049）女星Mackenzie Davis、《怪奇物語》（Stranger Things）男童星Finn Wolfhard及《歡迎光臨夢幻樂園》（The Florida Project）女童星Brooklynn Prince主演。

Finn Wolfhard（左）及Brooklynn Prince（右）兩位童星演技絕對毋庸置疑。（IMDb 圖片）

電影幕後班底都不容忽視，電影導演是曾為多個著名音樂人，如David Bowie、Katy Perry及Rihanna等執導MV的意大利女導演Floria Sigismondi。除了MV外，她還曾為多個著名品牌拍攝廣告，實在是一位多才多藝的藝術家。至於電影故事方面，由《詭屋驚凶實錄》系列編劇Carey W. Hayes及Chad Hayes聯手創作。而最讓人驚訝的是，電影執行監製是兩奪奧斯卡最佳導演獎的史提芬史匹堡。難怪首條預告一出，影迷紛紛留言表示非常期待。

《The Turning》首條預告出爐，Finn Wolfhard的演出成為焦點。（《The Turning》劇照）

《The Turning》首條預告長約2分半鐘，電影講述飾演保母Kate的Mackenzie Davis獲聘請到位於緬因州鄉郊一神秘莊園出任保母一職，負責照顧兩名孤兒。之後她開始發現，原來這間大宅和兩個小孩都隱藏著一段暗黑的過去。導演Floria Sigismondi向媒體《EW》指出：「這是一個持續了一百多年兼非常黑暗的故事，今次我們把故事放到現代來處理。」她續指出：「故事背景發生在90年代，Kate正在尋求生活的改變，然後遇到Flora和Miles這兩名孤兒。他們行為非常怪異，Kate感覺到他們藏著不可告人的秘密，隨後Kate也漸漸發覺這大宅出現問題。」

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從條預告可以見到，Kate到達大宅後，確實非常不自在。在預告後期，還連番遭邪靈纏繞。可是，這預告的焦點始終都落在兩位童星身上，特別是飾演Miles的Finn Wolfhard。不少影迷留言大讚兩位小童星的演出，坦言看預告都感覺到毛骨悚然。