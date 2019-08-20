【Netflix】菲律賓鬼片《Eerie》勁驚　網民︰睇完成個星期開燈瞓

由菲律賓年輕導演Mikhail Red自編自導的恐怖片《女校有鬼》（Eerie）早前在Netflix上線，旋即成為焦點。雖然電影只有短短100分鐘，但有觀眾坦言「看了20分鐘已經尖叫了3次」，並在網上求救指「還有80分鐘」。究竟這部電影有幾驚嚇呢？大家不妨挑戰一下。

《女校有鬼》由菲律賓年輕導演Mikhail Red自編自導。（《女校有鬼》預告擷圖）

由菲律賓、英國混血女模特兒Bea Alonzo主演的《女校有鬼》，早在新加坡國際電影節及富川國際奇幻電影節公映時，已獲得不俗口碑。電影之後在菲律賓本土上映時，人氣持續高企，當時電影在菲律賓本土票房錄得2億菲律賓披索（約3千萬港元）。

《女校有鬼》由菲律賓、英國混血女模特兒Bea Alonzo主演。（《女校有鬼》劇照）

電影早前登陸Netflix，恐怖指數爆燈的《女校有鬼》再次成為網上熱話。電影發生在一所女子天主教學校，一名女生被殘殺，迫使由Bea Alonzo飾演的學校輔導員希望為她找出她的真正死因。然而，調查期間，卻意外發現學校不可告人的可怕秘密。至於學校暗藏什麼秘密暫且不揭曉，然而不少觀看了電影的網民均指電影非常可怕，並紛紛在社交平台表達對電影的不安感。最終，成功吸引更多人一睹電影究竟有幾恐怖。

一名女生被殺害，隨即觸發恐怖的事情發生。（《女校有鬼》預告擷圖）

「睇完成個星期開燈瞓」

電影成功在網上製造輿論，而大部份的評價都非常正面。多名已觀看的網民都指出電影非常嚇人，晚上要亮燈才能入睡，甚至有人要整個星期開燈才敢睡覺，還有網民善意提醒有意觀看的影迷「單獨觀賞並非明智之舉」。除此之外，還有觀看中的網民在網上求救，指她「看了20分鐘已經尖叫了3次，但尚有1小時20分鐘」。最後，不少網民大讚電影，並表示「好久沒有在Netflix上找到好作品，但《女校有鬼》來到，我必須說這部電影令人難以忘懷，而且非常恐怖。」還有人稱「電影拍攝手法非常厲害，結局讓人意想不到。」可見，電影確實惹人注目，大家不妨挑戰一下。

《女校有鬼》海報。（IMDb 圖片）