【孤疑十周年】童星恐怖形象深入民心　真人其實Cute又靚

《孤疑》（Orphan）在2009年上映時獲得好評，特別是飾演Esther的12歲童星Isabelle Fuhrman及飾演Coleman家細女Max的8歲童星Aryana Engineer。 十年過去，「妹妹」逐漸淡出影壇；而「姐姐」仍然有不少工作在手，作品排到明年。可是Isabelle Fuhrman卻慘被定型，演出的作品不少都陰森恐怖，兩位童星唯一相似的事，就是愈大愈靚女。

《孤疑》在2009年上映時獲得好評，特別是Isabelle Fuhrman令人毛骨悚然的演出獲不少讚揚。（《孤疑》劇照）

由「華倫夫人」韋娜法米加（Vera Farmiga）及Isabelle Fuhrman主演的《孤疑》在2009年上映時，憑著後者精彩的演出，讓觀眾陷入恐懼及尖叫當中。雖然事隔十年，相信不少影迷對於Isabelle Fuhrman的恐怖形象仍然揮之不去。據了解，雖然她的形象跟劇本描述的白晢皮膚及金色頭髮不相似，但劇組仍然選擇她，因為當時眾電影監製對當時只有10歲的Isabelle Fuhrman的試鏡印象非常深刻。

Isabelle Fuhrman獲邀試鏡時只有10歲，並成功在全國海選中獲得眾電影監製高度關注，最終成為Esther。（《孤疑》劇照）

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Isabelle Fuhrman致力參與慈善活動

雖然Isabelle Fuhrman在電影的演出讓人毛骨悚然，但她其實一點都不可怕，而且更積極參與慈善活動。她在拍攝《孤疑》成名後，翌年獲Save the Kids邀請擔任「Caps for Good」慈善活動大使。她與Save the Kids的義工合共編織了數百頂嬰兒帽，為減少發展中國家的新生兒死亡率出一分力。除此之外，她還是洛杉磯非牟利組織Love & Art Kids的顧問委員會成員之一。

雖然未能在《飢餓遊戲》中成為女主角Katniss Everdeen，但Isabelle Fuhrman獲邀演出Clove（左一）。（《飢餓遊戲》劇照）

差點成為《飢餓遊戲》女主角Katniss Everdeen

Isabelle Fuhrman在2012年上映的《飢餓遊戲》中，飾演第二區的精英飢餓遊戲女參賽者Clove。她在2017年接受《MTV》訪問時表示，原來當時她是獲邀試鏡Katniss Everdeen。可怕最後因年紀太輕，未能成為女主角：「我恨做Katniss Everdeen，但導演Gary Ross指我當時只有14歲，太年輕了。」最終，比她年長7歲的珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）成為了女主角。

Isabelle Fuhrman在《孤疑》的恐怖形象，相信至今仍讓人難以忘懷。（《孤疑》劇照）

Isabelle Fuhrman的母親在美國新聞界享負盛名

Isabelle Fuhrman的母親Elina Fuhrman是美國《有線電視新聞網》的記者及監製。她曾因報導阿富汗戰爭及911襲擊事件而獲獎。除此之外，她亦曾報導中東衝突、南斯拉夫前總裁米洛舍維奇的審判及伊拉克戰爭等世界大事。

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兩姐妹在戲中的演出獲得不少好評，特別是飾演Esther的Isabelle Fuhrman（白衫）。（《孤疑》劇照）

除了Isabelle Fuhrman出色表演獲認同外，在《孤疑》中飾演Coleman家失聰女兒Max的Aryana Engineer同獲得讚賞。雖然她在現實中，跟戲中一樣患有聽障，但她沒有因此而氣餒，反非更加積極。她於2010年在加拿大舉行的冬季殘奧會擔任開幕嘉賓，用手語歡迎來賓。