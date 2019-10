【孤疑十周年】童星恐怖形象深入民心　真人其實Cute又靚

《孤疑》(Orphan)在2009年上映時獲得好評,特別是飾演Esther的12歲童星Isabelle Fuhrman及飾演Coleman家細女Max的8歲童星Aryana Engineer。 十年過去,「妹妹」逐漸淡出影壇;而「姐姐」仍然有不少工作在手,作品排到明年。可是Isabelle Fuhrman卻慘被定型,演出的作品不少都陰森恐怖,兩位童星唯一相似的事,就是愈大愈靚女。

《孤疑》在2009年上映時獲得好評,特別是Isabelle Fuhrman令人毛骨悚然的演出獲不少讚揚。(《孤疑》劇照)

由「華倫夫人」韋娜法米加(Vera Farmiga)及Isabelle Fuhrman主演的《孤疑》在2009年上映時,憑著後者精彩的演出,讓觀眾陷入恐懼及尖叫當中。雖然事隔十年,相信不少影迷對於Isabelle Fuhrman的恐怖形象仍然揮之不去。據了解,雖然她的形象跟劇本描述的白晢皮膚及金色頭髮不相似,但劇組仍然選擇她,因為當時眾電影監製對當時只有10歲的Isabelle Fuhrman的試鏡印象非常深刻。

Isabelle Fuhrman獲邀試鏡時只有10歲,並成功在全國海選中獲得眾電影監製高度關注,最終成為Esther。(《孤疑》劇照)

Isabelle Fuhrman致力參與慈善活動

雖然Isabelle Fuhrman在電影的演出讓人毛骨悚然,但她其實一點都不可怕,而且更積極參與慈善活動。她在拍攝《孤疑》成名後,翌年獲Save the Kids邀請擔任「Caps for Good」慈善活動大使。她與Save the Kids的義工合共編織了數百頂嬰兒帽,為減少發展中國家的新生兒死亡率出一分力。除此之外,她還是洛杉磯非牟利組織Love & Art Kids的顧問委員會成員之一。

雖然未能在《飢餓遊戲》中成為女主角Katniss Everdeen,但Isabelle Fuhrman獲邀演出Clove(左一)。(《飢餓遊戲》劇照)

差點成為《飢餓遊戲》女主角Katniss Everdeen

Isabelle Fuhrman在2012年上映的《飢餓遊戲》中,飾演第二區的精英飢餓遊戲女參賽者Clove。她在2017年接受《MTV》訪問時表示,原來當時她是獲邀試鏡Katniss Everdeen。可怕最後因年紀太輕,未能成為女主角:「我恨做Katniss Everdeen,但導演Gary Ross指我當時只有14歲,太年輕了。」最終,比她年長7歲的珍妮花羅倫絲(Jennifer Lawrence)成為了女主角。

Isabelle Fuhrman在《孤疑》的恐怖形象,相信至今仍讓人難以忘懷。(《孤疑》劇照)

Isabelle Fuhrman的母親在美國新聞界享負盛名

Isabelle Fuhrman的母親Elina Fuhrman是美國《有線電視新聞網》的記者及監製。她曾因報導阿富汗戰爭及911襲擊事件而獲獎。除此之外,她亦曾報導中東衝突、南斯拉夫前總裁米洛舍維奇的審判及伊拉克戰爭等世界大事。

兩姐妹在戲中的演出獲得不少好評,特別是飾演Esther的Isabelle Fuhrman(白衫)。(《孤疑》劇照)

除了Isabelle Fuhrman出色表演獲認同外,在《孤疑》中飾演Coleman家失聰女兒Max的Aryana Engineer同獲得讚賞。雖然她在現實中,跟戲中一樣患有聽障,但她沒有因此而氣餒,反非更加積極。她於2010年在加拿大舉行的冬季殘奧會擔任開幕嘉賓,用手語歡迎來賓。