【正義聯盟】男星自爆其角色回歸無望　「觀眾只想睇一次」

2016年上映的《蝙蝠俠對超人：正義曙光》（Batman v Superman: Dawn of Justice）口碑奇差，接下來登場的《正義聯盟》（Justice League）更是慘不忍睹。飾演蝙蝠俠的賓艾佛力（Ben Affleck）已宣布退出，而近日又有一個重要角色暗示離開，他就是謝西艾辛堡（Jesse Eisenberg）飾演的大反派Lex Luthor。

謝西艾辛堡在《蝙蝠俠對超人：正義曙光》的演出被劣評。（電影劇照）

謝西艾辛堡飾演的Lex Luthor於《蝙蝠俠對超人：正義曙光》結尾被捕並送進阿卡漢精神病院，此前他在電影中都留著中分曲髮，到最後才出現經典光頭形象。而在《正義聯盟》的片尾彩蛋中，Lex Luthor再次現身，他已成功逃獄，並拉攏另一反派角色「喪鐘」（Deathstroke）合作。

經典光頭造型好可能冇機會再見。（影片截圖）

正當觀眾在期待Lex Luthor於未來的DC作品中的表現，謝西艾辛堡卻透露自己好可能回歸無望。日前他出席新片《喪屍樂園：連環屍殺》（Zombieland: Double Tap）的傳媒訪問活動時，被問到Lex Luthor何時才會再出現，他暗示這是個不受歡迎的角色，就算有想睇，睇過一次之後就冇回頭。

其實去年謝西艾辛堡受訪時已講過不知道Lex Luthor何時會回歸DCEU，據悉，原本片商計劃讓這個角色在《超人：鋼鐵英雄》（Man of Steel）續集中出現，但由於《蝙蝠俠對超人：正義曙光》與《正義聯盟》失敗，《超人：鋼鐵英雄》的續集亦已擱置，難怪謝西艾辛堡暗示回歸無望。