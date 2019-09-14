【蝙蝠俠】艾迪烈柏尼兩失Marvel角色　自薦要加盟DC︰幫我傳開去

繼早前傳出狄維莊遜（Dwayne Johnson）疑似會棄DC轉投Marvel懷抱後，近日再有消息指出影帝人馬艾迪烈柏尼（Eddie Redmayne）兩度加入唔到Marvel後，在訪問中自爆非常想加入做DC的反派「謎語人」（Riddler）！

影帝艾迪烈柏尼自爆想做DC的反派「謎語人」（Riddler）！（Getty Images）

艾迪烈柏尼3年前以《霍金：愛的方程式》（The Theory of Everything）捧走第87屆奧斯卡金像獎最佳男主角，翌年再以《丹麥女孩》（The Danish Girl）提名奧斯卡最佳男主角獎，後來更演出了J.K羅琳的經典作品《怪獸與牠們的產地》和《怪獸與葛林戴華德之罪》，可謂名利、人氣雙收，而他更是一位不可多得的實力演員。

艾迪烈柏尼試鏡「星爵」失敗，最終由基斯柏特擔任該角。（《復仇者聯盟3》劇照）

連輸兩個角色？

不過這位實力派演員也不是沒有撞過板，艾迪烈柏尼曾經兩度試鏡Marvel的角色最終都是失敗收場，當中包括《銀河守護隊》中的「星爵」（Star Lord）以及《蜘蛛俠2：決戰電魔》中的反派「綠魔人」（Green Goblin），最終前者由基斯柏特（Chris Pratt）演出，而後者的主人則是丹德翰（Dane Dehaan）。

艾迪烈柏尼曾表示自己一直都是Marvel的粉絲，更特意去看安德魯加菲（Andrew Garfield）和愛瑪史東（Emma Stone）的《蜘蛛俠2：決戰電魔》，還有《復仇者聯盟》（Avengers）系列的電影，由此可見艾迪烈柏尼真的好想做一次超級英雄。

《蜘蛛俠2：決戰電魔》中的「綠魔人」由丹德翰演出。（劇照）

這些年不乏以超級英雄作為主題的電影，非常吸金之餘，成功的話更能坐擁全球粉絲，可謂人人都想做超級英雄。事實上就連艾迪烈柏尼也不例外，基於他兩次試鏡Marvel都失敗的前科，近日他在訪問中鬆口，希望主動行前一步向DC揮手，他更回應要是演奸角的話：「我想演謎語人（Riddler），麻煩你們幫我傳開去。」

1995年由占基利演出「謎語人」。（劇照）

現身角色未定實

目前由羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演的新版《蝙蝠俠》只有他一人落實，其他角色仍然是個謎，不過「謎語人」出現在《蝙蝠俠》中其實一點都不出奇，導演Matt Reeves曾表示今集會是擁有異色風格的「蝙蝠俠」故事，更會兼顧到刺激感和角色的情緒。

而且「蝙蝠俠」的勁敵有小丑、謎語人、雙面人、冷凍先生和毒藤女等等，當年的「謎語人」更是由占基利（Jim Carrey）出演，究竟今次艾迪烈柏尼又有冇份呢？