狄維莊遜避談DC電影《Black Adam》　疑等得太久不耐煩轉投Marvel

早前演出外傳電影《狂野時速：雙雄聯盟》（Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw）的男主角之一狄維莊遜（Dwayne Johnson），頂替因為車禍受傷的凱文哈特（Kevin Hart）出席清談節目《The Kelly Clarkson Show》，節目中，Dwayne講到自己最近演出的電影，比如《狂野時速：雙雄聯盟》和《逃出魔幻紀：霸氣升呢》（Jumanji: The Next Level），唯獨不談DC的《Black Adam》，令粉絲百般疑惑。

狄維莊遜為了好友凱文哈特頂上出席《The Kelly Clarkson Show》。（影片截圖）

在節目中，狄維莊遜講到《狂野時速：雙雄聯盟》打低了超級英雄電影，之前的紀錄保持都是《復仇者聯盟》（Avengers）、《Marvel隊長》（Captain Marvel）和《蜘蛛俠》（Spider-Man）等等的電影，今次到《狂野時速：雙雄聯盟》登上連續4個週末的世界第一排名，又指這件事十分瘋狂，不得不感激粉絲們的支持。

狄維莊遜表示感謝粉絲的支持。（影片截圖）

而當提及「超級英雄」後，Kelly Clarkson似乎不了解狄維莊遜早已接下DC電影《Black Adam》作為主演的消息，她提到自己十分希望想讓狄維莊遜成為一名超級英雄，因為自己很喜歡超級英雄電影也很愛他。但這時狄維莊遜同樣沒有談及《Black Adam》，反而回應：「（會有這）一天的。」

早在6月份狄維莊遜已公開表示會聯絡羅素兄弟。（Twitter截圖）

狄維莊遜有望在《黑豹2》中以Namor一角登場嗎？（Marvel Comics）

有粉絲對狄維莊遜的反應感到奇怪，因為在節目中他提及了《狂野時速：雙雄聯盟》和《逃出魔幻紀：霸氣升呢》等電影，加上當Kelly Clarkson講到超級英雄時，他對《Black Adam》隻字未提，毫不趁機宣傳，加大了粉絲的疑惑。

他們對此有兩個想法，首先他們認為要是狄維莊遜要是兜圈去講返《Black Adam》會顯得Kelly Clarkson有點無知，雖然這個理由看起來似乎理據不夠強，但第2點的說服力則較強。

在IMDb上已有《Black Adam》的專頁，更寫明由狄維莊遜和Rana Khalil主演，據知應該會在明年開始拍攝，不過目前仍未有正式宣布發行日期。（IMDb截圖）

據知狄維莊遜一直都有跟Marvel Studios總裁Kevin Feige保持溝通，希望可以招攬他加入MCU，目前最有可能扮演的角色會是《黑豹2》（Black Panther 2）中的反派Namor，是Marvel漫畫旗下其中一個歷史悠久的角色。而且有指狄維莊遜等待《Black Adam》開拍很久都未有消息，開始有些不耐煩，加上華納兄弟（Warner Bros.）又削減《Black Adam》的資金，就此感到不滿，且很有可能會退出DC《Black Adam》，所以加大了狄維莊遜避談《Black Adam》或可能會轉投Marvel懷抱的可能性。