康城影展11月首來港辦電影周　發言人︰李小龍王家衛最代表香港

康城影展將在下月12至17日與K11 MUSEA聯合舉辦「festival de Cannes Film Week」，而這個活動也是首次在亞洲舉行。香港電影人，一直與康城影展有深厚淵源。當中最為人熟悉必定是導演王家衛憑《春光乍洩》奪得第50屆康城影展最佳導演獎。對於香港電影，康城電影節總代表Thierry Frémaux都有一番體會。

「festival de Cannes Film Week」下月來到香港，康城電影節總代表Thierry Frémaux對香港電影都有特別的看法。（Getty Images）

對於康城影展，相信大家必定會想到導演王家衛在1997年憑《春光乍洩》奪得最佳導演獎，成為首位獲得此殊榮的華人導演。Thierry Frémaux認為：「王導演在導演早期生涯獲得康城影展最佳導演獎，奠定他成為偉大電影製作人的地位。」他還表示王導是當今其中一位最富原創性、最具天賦和才華的導演。這足以證明，當年前康城影展向王導演頒發最佳導演獎是慧眼識英雄。

Thierry Frémaux認為香港電影魅力所在在於其獨特性。（Getty Images）

王家衛除了成為首位華人獲得最佳導演獎外，還在2006年成為首位華人擔任影展的評審團主席，當年評審成員還包括章子怡。而在王家衛之前，香港導演吳宇森及徐克也曾獲邀成為競賽電影評審之一。對於有不少香港電影人成為康城影展評審，Thierry Frémaux坦言是非常榮幸。他稱：「我們很高興王家衛在2006年成為評審團主席。而每年評審團都由世界各地的人才造成，這樣能讓電影製作人及其電影拍攝手法上，變得更豐富及獨特。」

王家衛在1997年憑《春光乍洩》奪得康城影展最佳導演獎。（官方圖片）

被問到香港電影的魅力所在時，Thierry Frémaux特別提到，香港電影至所以能吸引觀眾，是因為有其獨特性，當中包括香港本身的故事，既美麗又充滿活力，而香港的歷史更與整個世界息息相關。他表示：「港產片的魅力在於它能表達出香港最具美麗和活力的性質，電影中所表達的歷史跟整個世界是相關的。」香港電影之所以如此偉大，是因為它集歷史性、不同類型及有才華的電影製作人於一身。當問到Thierry Frémaux最喜歡哪部港產片時，他直言：「不能只選一部電影。」唯他續稱，影響他最深的是李小龍的《龍爭虎鬥》。他表示：「我透過李小龍的電影知道了香港電影，並跟其他電影製作人一樣，開啟了電影創作的工作。當我還是小孩時，第一次接觸香港的電影正是《龍爭虎鬥》。」