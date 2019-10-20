昆頓塔倫天奴被中國封殺？《標殺令》後《從前有個荷里活》又中招

名導昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）叫好叫座的《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）預備在中國上映前卻被喊停！原定《從》片將在下周末於內地上畫，臨門一腳卻突然被撤下檔期，就此官方並未有任何說明，昆頓也表明不會配合修剪。電影何時會在內地解禁？暫時不得而知。

根據《荷李活報導》，昆頓在《從》片對於李小龍的描述令其女兒李香凝十分不滿，可能曾動用關係請主管當局要求昆頓作修改，造成電影臨上映前突遭撤下。另有一說是《從》片雖然已比昆頓過往的作品在暴力血腥尺度上收斂很多，依然超出中國電檢單位能接受的範圍。儘管原本已通過上映，還是希望稍做修剪，而昆頓卻不願意讓步。

+ 4 + 3 + 2

昆頓的電影已非首次在內地上映遇到阻滯。其2003年電影《標殺令》（Kill Bill: Volume 1）就曾經在內地上映第一日，第一場尚未放映完，就宣告遭直接撤檔，令首場觀眾成為得享足本版的唯一幸運兒。《標》片在一個多月後才能再度回歸戲院上映，卻已是再被刪剪的版本，票房慘淡。此事也曾被全球媒體廣為報導，為何當時《標》片能上映卻又突然被認為有問題、問題又在哪裡？外界一樣不得而知。

《標殺令》疑曾因太過血腥暴力在內地上映遇到阻滯▼

但這一次，昆頓並沒有再次退讓，寧可被撤檔也不願再讓電影被刪剪。繼《標》片後再次在北美及大多數地區發行其他電影的Sony，也沒有要求昆頓配合，並沒有反對他的決定。《從》片其實有內地的電影公司參與投資，亦負責當地發行，卻還是無法避免這種結果。美國「Deadline」網站報導認為昆頓有所堅持是好事，並非所有電影工作者都要為了內地的廣大市場和票房潛力而委屈自己，甘受束縛，甚至讓電影本來的樣貌被改變。

《波希米亞狂想曲》為能在內地順利上映，將所有同志內容刪光（《波希米亞狂想曲》劇照）

不過在昆頓之外，卻有不少公司都願意配合，只為了能在內地上映。最近期實例則是奧斯卡影帝得獎片《波希米亞狂想曲》（Bohemian Rhapsody），將所有同志內容刪光，也只採小規模推出的方式。雖然《波》片打破內地藝術院線的票房，然而該片在全球各地都是盛大上映的商業巨片模式，更是去年全球最賣座的電影Top 10之一，內地的票房並不算特別突出。

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