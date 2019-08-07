【從前有個荷里活】史提芬京都大讚　結局神逆轉盡顯昆頓編劇功力

即使還沒看過昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）最新電影《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood），也可能聽過這部電影取材的「文遜家族殺人事件」。不過，熟悉昆頓的人都知道，昆頓一向不按牌理出牌，也因此這部電影他選擇呈現的結局也激起不少討論，前《Entertainment Weekly》的編輯Owen Gleiberman就在Twitter上表示自己對結局不太滿意，但《小丑回魂》（It）以及《閃靈》（The Shining）的原作者——恐怖大師史提芬京（Stephen King）出面捍衛昆頓了！

Owen Gleiberman對《從前，有個荷里活》的結局安排感到不滿。（Twitter@owengleiberman）

以下有《從前，有個荷里活》的結局劇透，請斟酌閱讀。

屬於昆頓的溫柔 美好的童話結局

喔，天啊！這個結局簡直棒呆了！ 史提芬京

恐怖大師史提芬京大讚《從前，有個荷里活》的結局。（Twitter@stephenking）

電影裡奉查理斯文遜（Charles Manson）命令前往Sharon Tate家的文遜家族成員們，因走錯路而與里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）飾演的Rick Dalton發生口角，在討論之後，他們決定目標改為Rick Dalton，殊不知這個決定也徹底改變最駭人聽聞的那一夜。

里安納度狄卡比奧於《從前，有個荷里活》扮演Rick Dalton。（《從前，有個荷里活》劇照）

+ 9 + 8 + 7

畢竟，由畢彼特（Brad Pitt）飾演的Cliff Booth可不是好惹的，放兇狗咬人、罐頭砸爛臉、用頭猛撞牆各種招式無一不出，快速解決掉兩位成員後，最後一位更被Rick Dalton拿出火焰噴射槍活活燒死。所以在《從前，有個荷里活》的世界裏，文遜家族的成員在想對Sharon Tate下毒手前，就已經慘死在兩大男神的手下，這樣的安排徹底翻轉了真實世界的事件。這也讓人想起《希魔撞正殺人狂》（Inglourious Basterds）裡，Eli Roth飾演的猶太熊（The Bear Jew）用機關槍把希特勒打成蜂窩的結局。

《從前，有個荷里活》的結局安排竟令人聯想到《希魔撞正殺人狂》。（《希魔撞正殺人狂》劇照）

所以《從前，有個荷里活》的結局安排，的確很符合昆頓的風格。昆頓以他的電影緬懷了女演員Sharon Tate，讓她能夠繼續在那個世界裡翱翔、展開她的美好生涯，也撫慰了當初這個事件所帶來的悲傷以及遺憾。

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